De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 4 de noviembre de 2020, p. 6

El mundo no necesitaba otro drama mafioso. Mucho menos con la palabra godfather (padrino) en el título. No obstante, The Godfather of Harlem tiene su propia esencia.

Ambientada en el contexto del movimiento por los derechos civiles y la liberación de las mujeres, la serie estadunidense pone delante a los personajes generalmente ignorados por el género.

Forest Whitaker es Bumpy Johnson, gánster de la vida real que regresó de la cárcel para descubrir que su barrio de Harlem había sido tomado por mafiosos italianos. Malcolm X aparece. Muhammad Ali también. Es inquebrantable y disparado, y la actuación es tan perfecta como los trajes.

“Queríamos hacer algo con Bumpy, y luego empezamos a discutir la relación que tuvo con Malcolm X y la colisión entre el inframundo criminal y el movimiento por los derechos civiles. Creo que iba al núcleo de lo que la gente concibe como el sueño americano”, comentó el actor a The Independent.

La estrella ganadora del Óscar por El último rey de Escocia habló sobre la primera temporada del programa, que finalmente se transmite desde el pasado domingo en la plataforma Starz.

Voz suave y soporífera

Whitaker tiene voz suave y soporífera. Es la misma que hemos escuchado en innumerables filmes y que es capaz de transmitir una especie de poder silencioso. Recuerda a la del asesino que habita en el techo de un edificio en Ghost Dog: el camino del samurai, de Jim Jarmusch.

En 1992, fue un soldado británico cautivo cuya novia es transgénero en Juego de lágrimas (The Crying Game) ya había interpretado a dos soldados antes de eso, con pequeños papeles en Pelotón, de Oliver Stone, y Buenos días Vietnam, de Barry Levinson. Recientemente, protagonizó como un mayordomo firme pero reacio a la confrontación de la Casa Blanca en The Butler, y como el arzobispo de paz Desmond Tutu en The Forgiven.

Aunque su ptosis del ojo izquierdo (que parece que se lo cierra) hace que Whitaker sea inmediatamente reconocible, desaparece en cada papel: un actor de carácter con el carisma de una estrella.

Aunque lo que lo atrajo de The Godfather of Harlem fue la oportunidad de utilizar la colisión del inframundo criminal y el movimiento por los derechos civiles de telón de fondo como espejo para la sociedad de hoy , comentó Whitaker.