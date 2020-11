De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 4 de noviembre de 2020, p. a10

Enrique Venegas, abogado del futbolista de Chivas Dieter Villalpando, indiciado por el delito de violación tras la acusación de Gabriela ‘N’, de 21 años, consideró cruel el hecho de que tanto su representado como los otros jugadores –Eduardo Chofis López, Alexis Peña y José Juan Vázquez– hayan sido separados del plantel cuando todavía no se prueba su culpabilidad.

El litigante reconoció en entrevista radiofónica en W Deportes que en la carpeta de investigación se menciona que Christian Chicote Calderón, otro elemento rojiblanco, también estuvo en la fiesta realizada en casa de uno de los futbolis-tas, donde se cometió el presunto hecho delictivo.

Están sancionando en paquete a jugadores, lo que me parece prematuro , expuso Venegas, e informó que Dieter no ha sido notificado y se encuentra mal , muy afectado por todo el escándalo.

El delito es grave, muy grave la acusación, pero como veo las cosas siento que no va a proceder porque no existe violación, ya que el código dice que es con agresión, con lujo de violencia, en contra de la voluntad, y eso jamás existió . Agregó que la denunciante, quien llegó (a la fiesta) sola a las 3:40 de la madrugada, todavía tiene que acreditar su dicho y no va a encuadrar, porque jamás hubo violencia .