robablemente no exista precedente para un sentimiento vivido a la par por cientos de millones en el mundo: ojalá hoy martes un rayo emitido por los electores fumigue a Donald Trump como a una mosca. Pero otros hechos son más probables, como se ha escrito en abundancia: 1) Trump se autoproclama vencedor, con independencia de los votos efectivos; 2) la falta de contundencia en el resultado de los votos abre espacio a un caos enloquecido; 3) Trump alega fraude; 4) Trump efectivamente gana.

Joe Biden ganaría la elección si ganara estados como Carolina del Norte, Texas y Florida, pero hoy no lo sabremos. Una nube negra de incertidumbre electoral se ha posado sobre el desvencijado ­imperio.

En el último siglo sólo cuatro presidentes gobernaron cuatro años. Herbert Hoover (1929-1933), lo derrotó la Gran Depresión; Gerald Ford (1974-1977), otra gran crisis económica lo eliminó; Jimmy Carter (1977-1981) la continuación de la misma crisis y el primer gran avance del neoliberalismo, lo echaron de la presidencia; George W. Bush (1989-1993), una recesión económica y la Guerra del Golfo, fueron su tumba política. Hoy Estados Unidos (EU) vive una doble crisis, económica y sanitaria; puede ser el final de Trump, puede ser…

Es notorio el debate actual en EU sobre su excepcionalismo . La idea fija de que es único entre las naciones y la american way of life es sin duda lo mejor del orbe, ha dominado las mentes de los estadunidenses, se dice. Aunque hoy ese debate incluye la pregunta sobre los incluidos y los excluidos, históricos, en ese modo de vida excepcional . También se exploran otros ámbitos. El historiador Eric Foner escribe sobre lo que llama el lado oscuro del american exceptionalism, a saber, la arrogancia y la cerrazón mental, y la ignorancia sobre el resto del mundo... Como los Estados Unidos son tan excepcionales, no tiene sentido aprender sobre otras sociedades . Esa mentalidad, señala, se ha traducido en cientos de fallecidos por Covid-19. En tanto, Trump respondió todo el tiempo mediante contorsiones y mentiras flagrantes. La intensa campaña de los demócratas se ha centrado en Donald, aunque se trata también del Partido Republicano.