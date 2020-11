Señaló que los grupos delictivos que operan en la Sierra Madre del Sur están formados por jóvenes casados que tienen uno o dos hijos y no tienen empleo. En la sierra las muchachas se casan a los 13 o 14 años y los jóvenes entre los 16 y los 18 .

Afirmó que los muchachos serranos quieren figurar, porque no hay espacios; además, los ingresos por pertenecer a un grupo criminal no se comparan con los de un joven que se fue a estudiar y regresó como ingeniero forestal. Hay que tener madurez para aceptar un sueldito de ingeniero .

Habría que hacer un estudio de mercadotecnia. Incluso a las muchachas les encanta ver a sus novios, a sus hermanos y a otros familiares vestidos así, y al contrario: no ven bien a un campesino con un pantalón rasgado, camisita rota, pelo desaliñado , expuso en entrevista telefónica.

Destacó que algunos padres que buscan para sus hijos una vida más digna y los mandan para el norte, incluso para salvar sus vida. Y quienes se dejan envolver (por la delincuencia) se quedan a sumarse a sus filas. En esta zona no se ha visto que la mujer participe en estos grupos armados .

Tolerancia de madres

Según la lideresa del OPDS, en la sierra guerrerense la mujer influye en la educación de sus hijos: Nuestra participación en estos tiempos de delincuencia ha sido solapadora y muy poco analítica; de lo contrario, no habría muchos jóvenes en estos grupos de la delincuencia .

Apuntó que la mayoría de las mujeres de la sierra no terminó la primaria, y un porcentaje mínimo manda a sus hijas a estudiar a la ciudad , mientras los varones que salen de la sierra para ser músicos, matemáticos, maestros o médicos, que ya no regresan, no hay espacio para ellos .