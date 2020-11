Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 3 de noviembre de 2020, p. 26

Chilpancingo, Gro., Quince por ciento de las mujeres de los 14 municipios de Guerrero ubicados en la Sierra Madre del Sur quedaron viudas debido a la violencia que prevalece en la región desde hace 10 años, y el único camino que les queda es sembrar amapola para subsistir, aseguró el Observatorio por la Paz y el Desarrollo de la Sierra (OPDS).

Una dirigente de la organización, quien pidió anonimato, indicó que en Heliodoro Castillo, Leonardo Bravo, Coyuca de Catalán, Petatlán y Tecpan, entre otras localidades, las mujeres que pierden a sus maridos cultivan amapola. No van a hacer otra cosa y no hay opción ; además, se quedan solas, pues un muchacho soltero no se va a casar con una viuda por el alto grado de machismo .

Agregó que en general es poca la presencia de mujeres en la siembra de amapola, de la cual se extrae goma de opio para elaborar heroína, pero cuando una mujer queda viuda, por el motivo que sea, trabaja en la amapola; de eso no hay duda .

Recordó que en Guerrero la guerra sucia (1969-1979), sobre todo en los municipios de Atoyac y Ajuchitlán del Progreso, dejó cientos de viudas. Tengo tres familiares que quedaron viudas en el periodo en que llegaban (los soldados), formaban a hombres en fila y los fusilaban .

Machismo, insalubridad y falta de educación

La representante del OPDS expuso que la mayoría de las mujeres residentes en comunidades del Filo Mayor de la Sierra Madre del Sur “vivimos en una situación de machismo. Si no te casas es un sinónimo de quedada y el único camino que te queda es ser la querida de algún hombre soltero o casado”.

Consideró que esta actitud propicia inseguridad en la mujer, que “está en el papel de obedecer lo que el marido ordene. Si una mujer tiene relaciones sexuales, se dice que es una fracasada; en contraste, cuando un hombre tiene más de dos mujeres, es sinónimo de hombría.