Jesús Estrada y Rubén Villalpando

Corresponsales

Periódico La Jornada

Martes 3 de noviembre de 2020, p. 24

Clínicas públicas y privadas de la capital de Chihuahua abrieron ayer listas de espera para pacientes de Covid-19 que requieren hospitalización. El servicio no se negará; sin embargo, se tendrá que esperar por una cama , dio a conocer Wendy Ávila, subdirectora de Medicina Preventiva de la Secretaría de Salud estatal.

La dependencia confirmó ayer que la mayoría de los nosocomios en la entidad están saturados, al incrementarse a 980 la cifra de internados. Según Arturo Valenzuela, director médico de la Secretaría de Salud, unas 180 personas están intubadas, o sea que uno de cada cinco enfermos requiere terapia intensiva y respirador artificial . Agregó que en las últimas dos semanas se presentó una escalada de trasmisiones, con 3 mil 32 casos. Por eso no debemos salir ni hacer reuniones, y permanecer en casa .

En la capital chihuahuense, el Hospital Central Universitario (destinado a pacientes de coronavirus desde marzo) dejó de recibir infectados y su personal de enfermería colocó cartulinas a la entrada al área de urgencias, para informar que no hay camas ni tanques de oxígeno disponibles. En redes sociales, sanatorios privados de la ciudad notificaron que no pueden aceptar más contagiados.