Roberto González Amador

Periódico La Jornada

Martes 3 de noviembre de 2020, p. 19

Miguel Alemán Velasco, impulsor de uno de los principales foros empresariales que se realizan en el país, plantea: Hay que entender que las cosas cambiaron . Se refiere a la relación entre el sector privado y el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha pasado por altibajos desde que se inició la administración hace dos años. Considera una cosa muy natural que existan diferencias. Las cosas tienen que explicarse un poco más. Digamos que no es equivocada la política del Presidente. Es diferente, cambió. Los que gozaban de alguna facilidad o daban dinero para adquirir favores, eso ya no existe .

En entrevista con La Jornada, Alemán Velasco aborda las dificultades que ha tenido su aerolínea, Interjet, relacionadas con la imposibilidad para cumplir todos sus compromisos financieros: Se va a resolver y si no tenemos nosotros, ya vamos a encontrar por otro lado . Garantiza que los salarios a los trabajadores de la aerolínea serán pagados. Los problemas, confía, se resolverán para Navidad .

Promotor del foro México Cumbre de Negocios –que este año realizará su décimo octava edición de manera virtual del 8 al 10 de noviembre–, Alemán Velasco considera que la crisis detonada por la pandemia hará difícil que el gobierno federal cumpla todas las ofertas que hizo al inicio de la administración.

Pensar las cosas

En la entrevista, realizada también de manera remota, el empresario y ex gobernador de Veracruz plantea la necesidad de enfrentar la crisis que vive el país a partir de una revisión sector por sector y problema por problema, para entender si su raíz es política o económica.

–¿Cree que se está creando un ambiente de polarización política o social?

–Tenemos que ser muy razonables, pensar las cosas. Hay que ver las posibilidades de solución y cómo podemos salir juntos. El que quiera hacerlo solo, no va a poder.

–¿A qué atribuye la tensión?

–Porque estamos muy violentos en todo. En información, todo es nota roja. Pónganse a ver YouTube una media hora y se vuelve uno loco. Hay que trabajar, no hay tiempo que perder. Tenemos que resolver muchos problemas de muchos mexicanos que no tienen qué comer, que no tienen casa. Se viene el invierno y vamos a tener un problema grave, además de las enfermedades, con las necesidades.

–Se percibe que una parte del empresariado no está de acuerdo con las políticas del gobierno. Eso se expresa en el tema energético. ¿Qué percepción tiene de la relación del empresariado con el gobierno?

–Es una cosa muy natural. Estamos hablando de cambios. Se nos anunció largo y tendido, se nos explicó y se nos dijo que México necesitaba cambios en todo: políticos, económicos y sociales. Llega un Presidente que durante muchos años planteó soluciones que otros no tenían. Actualmente las cosas tienen que explicarse un poco más porque no está equivocada la política del Presidente de la República. Es diferente, cambió y hay que entenderlo.

Facilidades a cambio de dinero, ya no existen

“Los que gozaban de alguna facilidad o daban dinero para adquirir favores o lo que sea, eso ya no existe. El periodista tiene ahora la obligación de realizar una investigación muy profunda porque no podemos decir: ‘el gobierno está bien o está mal, está equivocado, no está haciendo las cosas’. No, lo que está haciendo no es lo de antes y además hay una garantía que tiene que ser honesto y lo está demostrando. Pero constantemente se le están haciendo las preguntas que ya vienen un poquito amañadas para la respuesta, y la respuesta pues se presta para multiplicar por muchas versiones.”

–¿Cree que el gobierno federal, el Presidente y sus secretarios han sido claros en transmitir que tienen un plan para sacar al país del hoyo en que caímos?

–Sí, lo ha habido y lo han presentado, pero no le hacemos caso. Quisiéramos verlo editado, escrito, etcétera, etcétera. En realidad lo presentó durante toda su campaña. Hay cosas que no se pueden cumplir, tendrá que variar, cambiarlo, ajustarlo para que lo pueda hacer en cuatro años. Pero se está realizando poco a poco, nos guste a algunos, o nos afecte a otros. Para la gran mayoría está funcionando. Este año descompone totalmente toditos los planes.