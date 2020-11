A su vez, Adrián de la Garza, director de estudios económicos de Citibanamex, explicó que todavía hay mucha debilidad en los indicadores y la recuperación vista hasta el momento no es tan sostenible , por lo que se podrían ver tasas negativas de crecimiento en el cuarto trimestre del año, pese al repunte registrado en el tercer trimestre.

Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA, estima que la economía no volverá a tener el nivel de PIB que tenía antes de la pandemia sino hasta 2023 y la recuperación del PIB per cápita tomará algunos años más . Detalló que con la pérdida neta de 900 mil empleos formales hasta septiembre pasado, la recuperación en este ámbito también se enfila a tres años más.

Agregó que la incertidumbre sobre el crecimiento seguirá dirigiendo el curso de la economía hasta que no haya una vacuna y no nada más de que exista la vacuna, sino de que se administre a una buena parte de la población . Mientras tanto se requiere reforzar las políticas de apoyo al empleo.

Serrano detalló que la recuperación de al menos tres años en el PIB y empleo se traducen en mayores niveles de pobreza. Con dicha perspectiva los ajustes al gasto deben mitigar los impactos más nocivos de la pandemia : dar ayudas a aquellos que han perdido el empleo, fortalecer el sector salud y prevenir un mayor deterioro en el tejido productivo.

Recalcó: Con esto no me refiero a rescates incondicionales de empresas. Esto no debe volver a ocurrir. Pero hay formas de prevenir la desaparición de empresas sin darles un cheque en blanco .

Los apoyos a empresas implican posponer (no condonar) obligaciones fiscales, aplazar el pago de servicios, condicionar los apoyos a que no se realicen despidos, así como comprar acciones a aquellas que cotizan en bolsa con la garantía de recompra a precios actuales.