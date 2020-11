P

or estricta supervivencia, debemos desobedecer. No hay otro remedio.

Como las autoridades reconocen, la mitad de quienes habitamos nuestro destrozado país no pueden confinarse. Necesitan salir a ganarse la vida. Como es cada vez más difícil conseguirlo, tienen que reinventarse, lo que plantea enormes desafíos. Empieza a cundir el hambre entre ellas y ellos.

No la pasa mal quien se confina con jardín y alberca. Pero la mayoría está en viviendas habilitadas sólo para dormir. ¿Qué hace una mamá con un niño de dos o tres años que no ha visto a sus pares en seis meses? ¿Cómo conviven seis u ocho personas encerradas en dos cuartos por meses? La salud física y mental de muchos millones está padeciendo serias consecuencias por el confinamiento impuesto. No lo soportan más.

La situación económica es cada vez peor. Pierden continuamente credibilidad los mensajes optimistas del gobierno. ¿Cómo confiar en el anuncio de que para marzo se habrán recuperado 20 millones de empleos? ¿Para qué seguir prometiendo una recuperación enteramente imposible? ¿Por qué no reconocer la realidad y actuar en consecuencia?

No tiene justificación ni legitimidad la decisión de impedir funerales o la que sigue impidiendo que vayan a su casa, a experimentar libremente una muerte digna, cuantos exigen salir del hospital. Quienes decidieron cerrar hoy los panteones revelan profundo desconocimiento del país que pretenden gobernar.

México asumió, de modo bastante insensato, un esquema mundial que empieza a cuartearse a medida que se hace evidente su carácter y se revela su origen. Circula ya, por ejemplo, una denuncia bien fundamentada que no cabe en el cajón de las teorías de la conspiración. Abogados alemanes dedicados a denunciar legalmente a corporaciones fraudulentas, como el Deutsche Bank o la Volkswagen, se ocupan ahora de documentar el fraude de la industria farmacéutica, con la complicidad de científicos con historial de corrupción. Según ellos, fue fundamento de la declaración de pandemia y de la campaña para combatirla, contra la opinión de muchos especialistas que rechazaron desde su origen el invento ( https://www.sabhlokcity.com/2020/10/ reiner-fuellmichs-video-about-covid-crimes -against-humanity-hes-on-the-right- track-but-has-missed-out-many-things/).

No hace falta acompañarlos en ese curso legal de difícil pronóstico. Puede bastarnos examinar con rigor lo que sabemos con razonable certidumbre. La desinformación que todo mundo reconoce no es sólo fruto de ignorancia e incompetencia de quienes la han producido. Es una herramienta al servicio de un propósito. Se documentan ya inauditos engaños puntuales: en México y en muchos países, por ejemplo, se ha pagado a familias o a médicos para que se atribuyan al virus algunas muertes, lo que demostraría complicidad consciente en un gigantesco engaño. Se documenta también el fraude que se anticipa ya con las vacunas. Pueden llegar a causar más muertes y daños que el virus y bajo ninguna circunstancia podrían asegurar inmunidad general.