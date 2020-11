De La Redacción

Lunes 2 de noviembre de 2020

Lunes 2 de noviembre de 2020, p. 7

Sin importar quién triunfe en la elección presidencial de Estados Unidos, en los próximos años el gobierno de ese país ejercerá una política mucho más intervencionista hacia México en materia de seguridad y lucha contra los cárteles.

Así lo señalaron internacionalistas de centros de investigación estadunidenses, expertos en la relación bilateral México-Estados Unidos, consultados por La ­Jornada en la víspera de que este martes se desarrolle el proceso electoral en que compiten el republicano Donald Trump, que busca la relección, y el demócrata Joe Biden.

Guadalupe Correa-Cabrera, catedrática en asuntos sobre la relación fronteriza de ambos países en la Universidad George Mason, refirió que para Estados Unidos la relación con México es geopolítica y geoestratégica , pero más que verla como un asunto de carácter exterior, lo consideran como parte de la interior.

La política de seguridad y cooperación antinarcóticos no va a cambiar, gane quien gane. Estados Unidos ejercerá una política mucho más intervencionista, sea el partido que sea. No será nada distinto. Con las aprehensiones de los ex secretarios mexicanos de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, se ejercerá mayor presión sobre México, una de ellas para que las agencias de seguridad operen en territorio mexicano , indicó la especialista.

En cuando al tema migratorio, Correa-Cabrera aseveró que en caso de que Biden sea el ganador la situación no será muy distinta a la actual, en particular porque en el contexto del Covid-19 y la crisis económica a escala global, muchas más personas intentan movilizarse hacia aquel país.