¿C

ómo puede aumentar la deuda pública del gobierno de México sin que haya pedido dinero prestado? La pregunta requiere una respuesta clara y correcta. Según el informe trimestral de la Secretaría de Hacienda sobre la situación económica y las finanzas públicas, julio a septiembre, la deuda pública global subió a 12 billones de pesos. Enrique Peña Nieto la entregó en 11 billones (cifras redondeadas). Es decir, en los casi dos años de la administración del presidente López Obrador, aumentó un billón de pesos (un millón de millones de pesos). Sin embargo, no ha concertado nuevos préstamos. La explicación que ofrece el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, es que el 55.3 por ciento de variación respecto del cierre de 2019 se debió a la depreciación del peso frente al dólar . Sin embargo, no explica a qué se debió el restante 44.7 por ciento. Dado que hay un compromiso del presidente López Obrador desde su campaña política de no acrecentar el monto de la deuda, sería necesario que Herrera diera información detallada sobre este tema.

