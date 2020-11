Exigen conservar la carrera de sociología en la UAS

las comunidades científicas y sociales en México, a los universitarias del país: los abajo firmantes, profesores del Departamento de Sociología de la Universidad de Guadalajara, manifestamos nuestro total rechazo a la suspensión unilateral del programa de primer semestre de la licenciatura en sociología de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

Aunque las autoridades de esa universidad han expresado que aún no se ha discutido su desaparición en el Consejo Universitario, esta suspensión apunta hacia esa dirección, como ha señalado el rector de esa casa de estudios, al afirmar que aquellas carreras que no tengan demanda no pueden mantenerse .

Desaparecer la carrera de sociología en la UAS no sólo sería un agravio al derecho de los estudiantes que decidieron estudiarla, sino también a la comunidad científico social del país que cultiva una de las disciplinas más importantes para el análisis social contemporáneo. En las instituciones de educación pública ninguna profesión ha sido creada por estar de moda o por tener mucha demanda, sino por la necesidad de formar profesionales que puedan comprometerse científica y éticamente con la sociedad a la que pertenecen.

Exhortamos a las autoridades de esa universidad a que reconsideren su decisión y su posible intención de desaparecer dicha carrera. A los docentes que enfrentan esta anómala situación les enviamos nuestra solidaridad y firme interés en apoyar su causa. A los alumnos afectados, si lo consideran pertinente, ponemos a su disposición seminarios y cursos virtuales del contenido que requieran para continuar con sus estudios.

Rosario Vidal Bonifaz, Carlos Eduardo Sedano Saldaña, Alicia Torres Rodríguez, Eduardo de la Vega Alfaro, Laura Patricia Romero Miranda, Jaime Torres Guillén y 17 firmas más

Comuneros rechazan construcción ilegal de pozo en Milpa Alta

Por este medio queremos informar que varios comuneros de San Jerónimo Miacatlán, Villa Milpa Alta, San Lorenzo Tlacoyucan y San Agustín Ohtenco, cuatro de los nueve pueblos anexos que integran la comunidad indígena de Milpa Alta, hemos interpuesto un amparo indirecto contra la ilegal construcción de un pozo de extracción de agua en San Jerónimo Miacatlán.

A la fecha, ninguno de los nueve pueblos ha sido consultado ni notificado del proyecto de construcción de esta obra, ni de los proyectos aledaños a ésta.

Un juez federal de distrito en materia administrativa nos ha otorgado la suspensión de plano y de oficio de todos y cada uno de los actos reclamados, por lo que ninguna de las responsables podrá realizar actividad alguna que tenga relación con la construcción referida.