Un documental acerca de su labor periodística, This is not a movie, fue exhibido hace un mes en la edición 15 de DocsMX, Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México.

El filme del cineasta Yung Chang sigue a Fisk a través de distintos lugares de la geografía bélica contemporánea, lo mismo en su hogar en Líbano que en el frente de Siria, o en los campos de refugiados palestinos de Sabra y Chatila , reseñó el coordinador de Opinión de La Jornada, Luis Hernández Navarro. (Texto completo en https://tinyurl.com/y2tfrdwz )

“Fisk recomienda a los periodistas que cubren una guerra por primera ocasión mantener los ojos abiertos. Les dice: ‘No es Hollywood. Esto no es una película. Te pueden matar. Si has visto películas, por muy sangrientas que parezcan, no es así. Ten cuidado y sé sensato. No corras riesgos de héroe: nadie se preocupará por ti y, de todos modos, no se grabará’. This is not a movie, el nombre con que el filme fue bautizado, sintetiza este consejo”, señaló Luis Hernández Navarro.