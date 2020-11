La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) indica que hasta el tercer trimestre del año se hicieron 6 mil 390 reclamaciones por transferencias no reconocidas, lo que implica un incremento de 18.6 por ciento respecto del año pasado.

El sistema financiero enfrenta un incremento de fraudes a los clientes de los bancos, tanto por medio de llamadas telefónicas como en compras digitales, motivo por el que las instituciones de crédito piden a sus clientes no hacer caso a ningún tipo de mensaje y mantener bajo reserva toda la información personal.

Incluso, calificó de insuficientes las acciones que ha tomado la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y de la Condusef para evitar la suplantación de la identidad de los clientes.

Piden colgar y no caer en mensajes de fraude

Las instituciones financieras no son ajenas y piden a sus clientes que ante cualquier llamada o mensaje sospechoso cuelguen y sean ellos quienes marquen para verificar cualquier tema. No obstante, si una personas cae en la trampa, afirman no poder hacer nada puesto que los clientes son los que por voluntad entregan sus credenciales.

Si un cliente entrega sus contraseñas es muy difícil que nosotros podamos detener el fraude. Hemos detectado que se han incrementado las llamadas telefónicas fraudulentas, pero deben saber que los bancos nunca te llaman, que jamás te vamos a solicitar tu información y que haremos lo posible por ayudar a los usuarios a recuperar sus recursos siempre que podamos , dijo Manuel Romo, director general de Citibanamex.

Es una preocupación gremial, vamos a empezar a hacer campañas desde todo el gremio, aparte de lo que cada banco hace, también hay que ver en términos relativos sin minimizar bajo ningún motivo lo que estamos viendo y lo que está ocurriendo de fraudes, estamos viendo una disminución en el caso del fraude que nosotros monitoreamos , apuntó Eduardo Osuna Osuna, director general de BBVA.