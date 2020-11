A dondequiera que voy el lenguaje me precede como un amante que prepara el camino como un imperio que no puedo escapar.

recuerdo que te visité

en el St. Liz ;

tu habla civil; a tu alrededor los locos de atar

me pasaste comida robada cuando me iba

diciendo acomódate esos estómagos

diciendo “los poetas necesitan

comer”

me encaminaste caballerosamente a la

puerta

y esperaste a que el custodio quitara el candado

Dominique

cuando tenía ocho años

la llevamos al zoológico

Estoy muy contenta dijo

“Vi un rinoceronte

así que voy a poder contar a mis hijos

que no era un mito”

Traducción: Hermann Bellinghausen

The Poetry Deal, City Lights Foundation, 2014