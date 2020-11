Desde 1961, como otros rebeldes neoyorquinos, se enamoró de San Francisco, vivió en Stinson Beach y se mudó definitivamente en 1968. En 1966 se había incorporado a la comuna ácida de Timothy Leary en Millbrook. Escribió poesía sicodélica antes que los Beatles y hasta el final de sus días fue seguidora de The Grateful Dead. Su futuro editor permanente, Lawrence Ferlinghetti, le publicó en 1971 Cartas revolucionarias, dedicadas a Bob Dylan.

A la postre madre de cinco hijos, uno de sus poemas importantes lamenta un temprano aborto que no quería hacerse, obligada por su entonces pareja, LeRoi Jones. Pero no fue una mujer infeliz, sino de lucha y sensualidad. Michael McClure escribió de su último libro (The Poetry Deal, City Lights Foundation, 2014): Ninguna voz estadunidense o anarquista, ningún corazón que ate el alma, son más claros, feroces y generosos .

Apoyó a Salvador Allende y los sandinistas, se resistió a las guerras de Vietnam e Irak, exploró el budismo. Nunca dijo no al sexo ni a las drogas espirituales, y hasta que el Parkinson la inmovilizó, ya octagenaria, hizo poesía y desobedeció al poder. Íntima amiga de la radical poeta lesbiana y negra Audre Lorde prefirió, como Jack Kerouac, el amor heterosexual.

Su pasión por la poesía fue absoluta. En 2009 proclamó que su juramento siempre fue recordarnos a todos / de celebrar / que ningún tiempo es / demasiado desesperado /ni hay estación del año / que no sea / la Estación de la Poesía . En Poetry Deal (Acuerdo poético) dice a su arte: No quiero nada que tú no me hayas dado ya: viajes a otros mundos, dimensiones de luz o sonido, cabalgatas en el lomo de un leopardo por aquellas rocas negras sobre el mar o la garganta de un río .

Poco traducida al castellano (salvo el infaltable José Vicente Anaya y algunos otros antologadores), aquí se ofrecen algunos poemas de su obra tardía, elegíaca pero vital y festiva. Cumplidos los 86, dejó el mundo en la ciudad que amó y habitó la mayor parte de su vida.