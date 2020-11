Los panistas pidieron resguardo federal y cargaron al IFE con tareas que más le correspondían a una guardia nacional y lo volvieron INE, desde donde se encargaron de sacar el buey de la barranca sin darle a los estados la dignidad y fuerza requeridas para los fines de una forma de gobierno. Los congresos locales se regodean en su escasa eficacia y ninguna eficiencia y los asuntos de fondo, como las finanzas públicas, los municipios, la asignación y programación siguen bajo la bruma.

No pienso que la más reciente alharaca de los federalistas tenga una explicación electorera, como han reiterado el Presidente y sus amigos. Hay en el país y los tres órdenes de gobierno verdadera angustia financiera, pero no por la deuda, sino porque lo que hay no alcanza para atender a la población en su seguridad, su salud y su sustento. De esto deberíamos estar hablando, en vez de seguir pretendiendo jalar un presupuesto que, dadas las contrahechuras fiscales del Estado, no puede sino ser pírrico.

Es grotesco el reclamo por una bolsa de migajas. Primero hay que incrementarla sustancialmente para luego revisar las formas adoptadas para su reparto y no al revés. Hablar del pacto fiscal, para no mencionar el federal con el que también han fintado algunos, sin referirse a la penuria tributaria y en general financiera dadas las actitudes numantinas adoptadas por el presidente López Obrador y sus niños héroes, es demagogia y raya, esto sí, en sofismas catastróficos porque impide montar un debate con consecuencias políticas más o menos inmediatas como urge.

Evitar mayores desfiguros de lo que queda de República no es mucho pedir; no sea que alguien, recordando al gran O’Gorman, nos venga con una monarquía.