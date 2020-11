Y, lo que no se difunde tanto como su imaginada malignidad, acusación sin bases científicas, es que la energía nuclear es una gran contribuyente para amortiguar las emisiones del anhídrido de carbono (CO2) en la atmósfera.

Sin embargo, la difusión de la posible producción de energía eléctrica más barata, más limpia y menos agresiva para el ambiente, abrió la posibilidad de crear programas energéticos nucleares. Se le abrían las puertas a este tipo de electricidad.

En 1966, el presidente Gustavo Díaz, avaló la construcción de un reactor en Laguna Verde, Veracruz. Sin embargo, la construcción de la central tuvo diversos obstáculos que impidieron se terminara como se había proyectado.

Todavía en 1971 no se tenía el turbogenerador, fue hasta 1976 cuando se iniciaron los trabajos de construcción. Aunque aparentemente el presidente en turno, Luis Echeverría Álvarez, no tenía tanto interés en la construcción de la central, e incluso se dijo que obstaculizó el proceso de construcción. Actualmente sigue activa, aunque pronto concluirá su ciclo. No obstante, es posible que su utilidad se prolongue unos años más.

Existe todavía prejuicio por la energía nuclear. Sin embargo, la política del gobierno actual reactiva la idea de desarrollar energías limpias como la nuclear. Menos impacto ambiental y seguridad son puntos que han sido negados por una gran falta de información. Hoy, la cantidad de energía eléctrica que genera Laguna Verde no es despreciable, aunque lo deseable es que la proveyera en un porcentaje más elevado y para una población más amplia.

Las experiencias de otros países que utilizan la energía nuclear para sus necesidades de electricidad y las cuales han sido altamente funcionales, demuestran que es posible optar por este insumo limpio, y más continuo como hemos expresado anteriormente.

Las naciones que cuentan con mayor número de reactores nucleares son: Estados Unidos, con 99; Francia, con 58; Japón, 42; China, 38, y en Rusia, 36.

El titular de la Comisión Federal de Electricidad informó en diciembre pasado que existe un proyecto para la construcción de cuatro reactores nucleares más. Para Laguna Verde se destinarían dos y otros dos en Baja California, según Rocío Nahle, secretaria de Energía, en reciente comparecencia en el Senado.

Se realizarán los estudios necesarios para una central en la península del noroeste del país. Se consultará a la población, como lo indican las leyes. Los prejuicios deben desaparecer con una buena y certera información sobre las alternativas que se tienen con este tipo de energía, que lejos de ser injustificada y maligna, es menos contaminante que otras, y al estar cumpliendo con todas las normas oficiales de seguridad, también se cumplirá con el compromiso de una transición energética responsable y efectiva.

Si queremos hacer realidad la transición energética, esta es la oportunidad. En el país existe un déficit de más de 5 millones de personas que viven sin electricidad. Es tiempo de cumplir con el derecho a la tecnología. La energía nuclear debe reactivarse y prepararse para cubrir las nuevas necesidades.

