La segunda década de vida no es para cuidar hijos, sino para sentar las bases de lo que será una trayectoria de vida , señala el organismo.

Hay un apartado especial titulado #YoDecidoSobreMiCuerpo en la que se explica lo que es la interrupción legal del embarazo y se detalla, por ejemplo, el método de medicamentos y la aspiración endouterina.

Con dibujos coloridos, se destacan las frases como Mi cuerpo. Mi decisión ; No es no! , yo decido cuando , mis derechos , yo decido si quiero novio , yo la respeto , mi primera vez , amor no es violencia , ni una más , entre otras.

El Conapo pone a disposición el teléfono de información 800 624 64 64. En esta campaña se da a conocer información para acercarse al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.