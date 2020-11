Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Domingo 1º de noviembre de 2020, p. 13

En México la demanda de pruebas diagnósticas de PCR (reacción en cadena de la polimerasa) para detectar Covid-19 sigue en aumento. En laboratorios y hospitales privados, donde se reporta alta demanda, su costo oscila desde 7 mil pesos, incluida la consulta médica y un test de influenza, hasta 4 mil pesos en promedio, con resultados en 24 y 48 horas.

En el mercado privado también se ofrecen otro tipo de pruebas, como las serológicas o de anticuerpos –que detectan si se han desarrollado anticuerpos como respuesta a una infección por Covid-19– con un importe que va de mil 160 a mil 730 pesos.

Sin embargo, no sirven para el diagnóstico, pues no pueden identificar si una persona tiene el virus actualmente y no son recomendadas por la Secretaría de Salud (Ssa) al sector público por la falta de certeza en sus resultados.

Aún sin autorización

En cuanto a las pruebas de antígenos, que permitirían una detección rápida de las proteínas del virus, la Ssa informó el pasado 14 de octubre que el Instituto de Diagnóstico de Referencia Epidemiológica (Indre) realiza la evaluación técnica de las pruebas rápidas para detección de antígenos, las cuales ya fueron aprobadas por la Organización Mundial de Salud (OMS), que donó 200 mil a México, pero aún no son autorizadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).