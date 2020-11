C

on Sylvia Navarrete es fácil reír, bailar, ser feliz. Entra a la sala como un soplo de aire y la atmósfera se adelgaza en torno suyo. Su falda floreada sobre sus piernas ágiles gira mientras ella cuelga una tela en el Museo de Arte Moderno. Todo eso sucedía cuando era directora del Museo de Arte Moderno en Chapultepec, y era un gusto verla subir y bajar escaleras y atravesar las salas con la misma alegría que da la inteligencia y la capacidad de tomar buenas decisiones.

–Desde niña amé los museos porque mis papás me llevaban. Viajé mucho y viví en varios países. Mi papá Rodolfo Navarrete Tejero fue embajador de México en Varsovia, en Berlín oriental y en Copenhague. También el amor al arte me vino por mi tía Carmen Tejero, esposa de Jorge Carrillo Gil, de Yucatán.

–¿Desde niña fuiste viajera?

–¿Íbamos a lugares donde teníamos que aprendernos el idioma, adaptarnos a la vida del país, hacernos de nuevos amigos; visitábamos todos los museos. Éramos seis, mis papás, mis hermanos: Isabel, María Pía, yo y Alfonso. Una vez al año veíamos a nuestra familia en México y a nuestra familia en Francia. A la francesa la veíamos mucho más seguido por estar en Europa. Fuimos la familia muégano, siempre muy unidos. Entre un puesto diplomático y otro, papá regresaba a México. Trabajó en la Unesco y en la embajada fue cónsul general.

“Desde muy joven fui sola a exposiciones, sola al cine, sola a todos lados porque me acostumbré a ser independiente, y precoz. Nunca pregunté: ‘¿Quieres acompañarme?, me lanzaba sola porque era más fácil que esperar al otro. Estudié literatura general comparada en La Sorbona, hice una maestría, pero muy pronto decidí venir a México a vivir. Estaba harta de los inviernos europeos largos y grises.

“Como me dediqué a la literatura iberoamericana en La Sorbona, me propuse escribir en español. Mandaba artículos a diarios mexicanos a ver en cuál me publicaban. En varias ocasiones el mismo texto apareció en distintos periódicos y me regañaron.

“Antes del terremoto de 1985, entré a La Jornada y me preguntaron si quería ser corresponsal, respondí que no sabía de política mexicana y prefería escribir de cultura, cine, arte, literatura. Colaboré formalmente en La Jornada Semanal, que dirigía Fernando Benítez. Escribí de cine, de literatura, pero lo que más me gustó fue de arte: iba dos o tres veces a la semana a exposiciones y al cine. La oferta cultural en París es inagotable; veía tres películas al hilo. Me apasioné. Pensé: si me gusta tanto, si tengo disciplina, escribir va a ser mi vocación. Leí toda la literatura latinoamericana, todo El Boom: García Márquez, Julio Cortázar, Alejo Carpentier y Carlos Fuentes, entre otros. Mi tesis de licenciatura es sobre el Siglo de las Luces, escribí otra sobre André Pyere de Mandiargues y una tercera sobre Juan Carlos Onetti. Tuve un maestro, Gabriel Sad, uruguayo, que hablaba español con acento francés de tantos años en París. Era un profesor de literatura extraordinario. Me introdujo a los grandes autores de América Latina. También tomé clases con Florence Delay, mi mejor aprendizaje del español fue leer a Alejo Carpentier, porque su enorme vocabulario me llevó a hacer listas de palabras desconocidas y llené cuadernos hasta lograr familiarizarme con ellas. Cuando llegué a México en 86, estaba yo bien familiarizada con el español.”

–¿Y el arte?

–Hacerme directora de museos fue un camino largo. Seguí de crítica en El Semanario de La Jornada, escribí en Artes de México; hice catálogos de exposiciones y más tarde críticas. Me encantó entrevistar a Fernando Gamboa, a Neftalí Beltrán, a todos los protagonistas de la vida cultural de México en los años 40 y 50. Me contrataron en el Centro Cultural Contemporáneo de Televisa e hicimos una primera exposición de María Izquierdo y una segunda de Miguel Covarrubias”.

–¿Tuviste que estudiarlos a fondo?

–Hice mucha investigación y leía yo a Rafael Solana, Elías Nandino, Margarita Michelena, a toda la vida cultural de esa época. Supe qué hacía María Izquierdo, Diego Rivera, Frida, Lola Álvarez Bravo, Juan Soriano... Estudié el arte mexicano del siglo XX, toda la etapa posrevolucionaria. Me identificaba con las vanguardias y con el arte de protesta. Trabajé en algunos museos y en el Centro Cultural de Arte Contemporáneo supe que Francisco Toledo buscaba una directora para el MACO. Viajé a Oaxaca y hablamos de arte y de Germán Cueto en el patiecito del MACO y de cuando Toledo iba al cine en París. Me contó que veía tres funciones al hilo como yo y nos caímos bien.