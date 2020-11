Para Guerrero, se señala como aspirantes de Morena al ex delegado Pablo Amílcar Sandoval y al senador Félix Salgado Macedonio. Del PRI, al legislador Manuel Añorve y del PRD al ex alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez.

Morena tiene en Chihuahua como factibles abanderados a la gubernatura al senador Cruz Pérez Cuéllar y al ex delegado Juan Carlos Loera; el blanquiazul, a la alcaldesa María Eugenia Campos y el dirigente nacional Gustavo Madero, y del tricolor al ex edil Alejandro Cano Ricaud.

En Colima, Morena tiene diversos interesados, como Indira Vizcaino, ex delegada, y Claudia Yáñez, hermana del ex vocero presidencial. Por el PRI se menciona al ex director del Instituto Mexicano de la Juventud, José Manuel Romero, y por el PAN al diputado Jorge Luis Preciado, entre otros aspirantes.

En Baja California, por Morena, el ex delegado Alejandro Ruiz y el secretario de gobierno Amador Rodríguez Lozano; por el PRI, Jorge Hank Rhon, y por el PAN, el ex edil Gustavo Sánchez.

Para Baja California Sur se mencionan como posibles abanderados del partido guinda al ex delegado Víctor Castro Cosío y al alcalde Rubén Muñoz Álvarez. Del PAN, a la senadora Guadalupe Saldaña Cisneros y, del PRI, al ex legislador Ricardo Barroso.

En Michoacán, el morenismo cuenta con varios interesados, entre ellos, los senadores Cristóbal Arias y Raúl Morón; en el panismo se habla de Armando Tejeda Cid y el priísmo considera abanderar al ex diputadoVíctor Silva Tejeda.

Para Nayarit, en Morena se menciona al senador Miguel Ángel Navarro y al ex delegado Manuel Peraza; por el PAN, al ex diputado Leopoldo Domínguez y por el PRI, al ex senador Manuel Cota.

En Nuevo León, Clara Luz Flores y Tatiana Clouthier son citadas como posibles abanderadas del partido guinda, mientras en el tricolor aparece en las listas probables el ex secretario de Economía Ildefonso Guajardo y en el blanquiazul, el senador Víctor Fuentes.

En Querétaro los probables abanderados son el ex delegado Gilberto Herrera, de Morena; Mauricio Kuri, del PAN y Roberto Loyola, del PRI.

En San Luis Potosí se menciona al ex delegado Gabino Morales como abanderado de Morena, entre una veintena de aspirantes. Por el PAN está interesado el alcalde Xavier Nava y, por el PRI, el funcionario estatal Joel Ramírez Díaz.

Para Sinaloa, entre los potenciales candidatos a la gubernatura están el senador Rubén Rocha y el ex diputado Gerardo Vargas Landeros, por el morenismo. Del PRI, el dirigente local Jesús Valdés Palazuelos y el senador Mario Zamora Gastelum, mientras en el PAN se habla del ex diputado Adolfo Rojo.

En Sonora, se menciona al ex secretario de Seguridad Alfonso Durazo como virtual candidato de Morena; Ernesto Gandara por el PRI y el ex priísta Ricardo Bours por MC. Del PAN se cita al ex diputado Antonio Astiazarán.

Para Tlaxcala, Lorena Cuéllar y la senadora Ana Lilia Rivera son posibles abanderadas del partido guinda; al diputado Juan Carlos Sánchez, por el panismo y al dirigente local Noé Rodríguez Roldán, por el priísmo.

En Zacatecas, Morena tiene varios aspirantes, ente ellos el ex senador David Monreal y José Narro. Del PRI la posible candidata es la legisladora Claudia Anaya y, en el PAN, el diputado Pedro Martínez Flores.

(José Carlos Avendaño, Mariana Chávez y Jesús Estrada, corresponsales)