Q

uerido amigo:

Sucedió otra cosa que nunca pensamos ver: por primera vez en cientos de años, como medida precautoria para evitar contagios, los panteones permanecerán cerrados el uno y dos de noviembre. No quise que interpretaras mi ausencia como olvido y decidí ir a verte, aunque fuese de manera imaginaria.

Traté de imaginar el cementerio vacío, la quietud de los senderos desiertos, los charcos que sobrevuelan los insectos, los ángeles de mármol y la sombra que derrama sobre tu sepultura ese árbol generoso que te regala el canto de los pájaros que anidan en su copa, las hojas que se desprenden de sus ramas cayendo sobre la fisura que cruza tu nombre cercado por dos fechas: principio y fin.

Como si estuviera leyéndolo otra vez, pronuncié en voz baja el epitafio que hice tallar sobre la losa que te aísla. No fue fácil dictársela a Chagoya, el lapidario, un hombre tan de piedra como la piedra misma que trabaja. Físicamente se te parece en algo y, como tú, no derrocha gestos ni palabras. Sólo penetra su mutismo la música que interpreta con su cincel y con su marro.

Estoy casi segura de que a Chagoya lo vi por primer vez aquella mañana en que me llevaste al cementerio porque necesitabas con urgencia acercarte a tu madre, enterrada mucho antes de que tú y yo nos hiciéramos amigos. Me la describiste tantas veces que acabé por sentirla como una persona más que cercana, familiar. Por lo que me has contado pienso que toda ella cabe en su nombre: Gracia.

II

En las muchas ocasiones en que he ido a visitarte siempre me detuve a saludarla. La última vez le pedí ayuda a un aguador para regar las plantas que adornan su sepulcro. Luego, ya sola, me puse a hablar con Gracia acerca de nosotros. Le describí nuestro paseo final, nuestra comida larga y celebratoria de la amistad y la reconciliación después de un pleito absurdo al que siguió una larga etapa de distanciamiento y silencio que hizo peligrar nuestra relación.

Entonces –le confesé a Gracia– sentí como si te hubieras ido para siempre, sin imaginar que eso iba a suceder muy poco después, en la realidad. Pese al tiempo transcurrido desde tu muerte aún no acepto tu ausencia. Es tal mi rechazo que a veces, cuando suena el teléfono, estoy segura de que eres tú quien llama y te saludo en los términos de siempre. Enseguida oigo otra voz. Eso me decepciona y me enfrenta a la realidad sin escapatoria posible. Hay ausencias que nos dejan desamparados, hundidos en el vacío que deja el que se va.

III