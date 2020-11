E

l régimen de Donald Trump, sus partidarios de la extrema derecha, los supremacistas blancos e importantes sectores del Partido Republicano están tramando un golpe electoral, escribe el académico estadunidense William Robinson en Página 12. Y continúa: “Si estas fuerzas fascistas logran alcanzar sus propósitos, dependerá de cómo se desenvuelven los acontecimientos a raíz de la votación del 3 de noviembre y de la capacidad de la izquierda y las fuerzas progresistas de movilizarse en defensa de la democracia y de avanzar en una agenda de justicia social como contrapeso al proyecto fascista.

He estado escribiendo desde 2008 sobre el surgimiento de los proyectos del fascismo del siglo XXI. Este proyecto se avecina en Estados Unidos desde principios del presente siglo. Entró en una etapa cualitativamente nueva con el ascenso del trumpismo en 2016 y parece estar ahora en la vía rápida frente al proceso electoral (www.pagina12.com.ar/302427-trump-y-la-amenaza-fascista-en-estados-unidos).

Notas de cárcel del comandante César Montes

Desgraciadamente, autoridades mexicanas entregaron a César Montes, ilegal e injustamente, al gobierno de Guatemala, que lo encarceló. Éstas son notas recién escritas por el mítico ex guerrillero en la cárcel: “Aún me duelen las muñecas porque los del INM (Migración) y PGR de México me sometieron a tortura amarrándome los tobillos hasta lastimar y las esposas para que gritara o suplicara… Cuánto le falta a AMLO depurar sus estructuras represivas que abusan de su autoridad y usan la fuerza excesiva… No se puede encarcelar a un alma libre… Me temen aun estando en la cárcel… porque encarno el espíritu de rebelión de los pueblos…