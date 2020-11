Con pensamiento fragmentado, el doctor Guillermo Soberón Acevedo escindió lo laboral de lo académico para elevar a rango constitucional una autonomía feudal, que hasta la fecha protege a los patriarcas del control que sus propias comunidades y la sociedad deberían ejercer sobre el manejo de los presupuestos, el rumbo educativo y el acceso universal a la educación. Una autonomía, que junto con la ilegal prohibición del sindicato nacional, apartado C incrustado en el apartado A de la Ley Federal del Trabajo (LFT), también de su creación, continúa facilitando el avance de la comercialización de las funciones sustantivas sustentado en la precariedad laboral de la gran mayoría de sus trabajadores.

Después de dos días sin corriente eléctrica, la desesperación casi grita. En mi cuadra unos trabajadores de la CFE hicieron reparaciones mayores. Reconectaron, pero a mí me dejaron sin el servicio. Llamé a la CFE reclamando atención. En menos de tres horas llegó el técnico Gerardo Castillo en un vehículo visiblemente bien equipado. De buen humor, diligente y eficiente, me regreso a la luz. ¡Gracias CFE!

-Es cierto, aunque yo a veces me pregunto: ¿de qué me estoy perdiendo?

-No importa, son todos ignorantes y pendejos.

-No, también los hay blanquitos.

-No hay nada que entender, está llevando el país al comunismo.

-No importa, todo lo que hace AMLO tiene mala intención.

-Y, ¿qué pasa si no hablas chairo?

Dice mi primo Carlos que para entender a Andrés Manuel hay que hablar chairo. El chairo no se aprende en la escuela o en un centro de idiomas, pero se puede practicar en las mañanas. Es muy sencillo: a las siete prendes la radio o entras a Internet y, en una de esas, te toca escuchar al Presidente leyendo a Pellicer:

El sindicalismo y la educación universitarios nacionales seguimos sufriendo las consecuencias de sus políticas. Esperemos que con el gobierno actual se recupere la legalidad con una nueva Ley General de Educación Superior y del Trabajo, en cuyo diseño los trabajadores organizados en sindicatos exigimos ser tomados en cuenta.

Luis Bueno Rodríguez

Se niegan a devolver adelanto de fiesta

El 18 de enero pasado egresados de la primera generación de la licenciatura en derecho en la Universidad Abierta y a Distancia de México suscribimos un contrato con el salón de fiestas Palacio Le Crillon, para realizar nuestra fiesta de graduación el 17 de julio, pero con motivo de la pandemia, la fecha se fue recorriendo. Sin embargo, debido a que no existe la certeza de cuándo se podrá realizar, se tuvo una reunión virtual con Karla Gómez Miranda encargada del evento, donde se quedó que nos apegaríamos a una de las cláusulas del contrato que se refiere a la suspensión en casos de fuerza mayor y emergencia, para la devolución del adelanto. Presentamos la solicitud por escrito, la cual incluía la fecha que solicitábamos se realizara la devolución, mismo que no aceptaron, a menos que indicáramos que nos darían fecha de devolución hasta que estuvieran operando nuevamente, sin embargo, llegado a ese supuesto nunca nos dieron fecha. La respuesta se obtuvo hasta que una comisión solicitó una reunión nuevamente con Karla el 14 de agosto, para saber cuándo realizarían la devolución, expidiendo un oficio, mismo que indica que se realizará de forma paulatina en cuanto el salón de fiestas reanude actividades; cuando el semáforo sanitario esté en verde. Se procedió a iniciar un procedimiento ante la Profeco, quien dio la asesoría e indicó la documentación para solicitar una cita, pero no obtenemos respuesta.

Por lo anterior solicitamos al Le Crillon cumpla con la cláusula de su contrato y realice la devolución del adelanto, ya que ese dinero no sólo corresponde a los graduados, sino también a familiares y amigos que no iban a acompañar. Por la situación económica que estamos viviendo requerimos nos sea devuelto. Además, Karla indicó a uno de los compañeros que la fechas de 2021 están llenas, por tanto sí tienen dinero para regresar el adelanto.

María Dolores del Valle Espinosa y 17 firmas más