David Brooks

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 1º de noviembre de 2020, p. 21

Nueva York. Ante el asalto político de Donald Trump y sus aliados, una constelación de organizaciones progresistas se están dedicando a rescatar la democracia estadunidense, durante y después de las elecciones federales, incluso buscando consejos de aquellos que han logrado frenar intentos de golpes de Estado en otros países.

John Cavanagh, director ejecutivo del Institute for Policy Studies (https://ips-dc.org), el prominente centro en Washington que ha tenido un papel clave en el desarrollo de propuestas políticas progresistas a escalas nacional e internacional durante décadas, comenta en entrevista con La Jornada que sólo en los pasados tres meses de repente, toda agrupación progresista que conozco ha dirigido buena parte de su atención a cómo defender y proteger esta elección .

Con ello, comenta, se ha realizado muy rápidamente un trabajo masivo de progresistas sobre los derechos al voto con un reconocimiento muy claro de los horrores generados por Trump en comunidades de color y de gente trabajadora .

El enfoque particular del mosaico de agrupaciones para la defensa del voto se genera cuando la amenaza de Trump de descarrilar el proceso llega a ser un peligro masivo, nutrido en las recientes semanas con el complot derechista para secuestrar a la gobernadora de Michigan, y Trump diciendo abiertamente que si no gana será sólo porque la elección fue robada por los demócratas .

Cavanagh detalla algunas partes de este nuevo mosaico de defensa de la democracia. Por ejemplo, una coalición nueva de unos 70 grupos progresistas incluye organizaciones gigantes como Indivisible (http://indivisible.org), la cual surgió después del triunfo de Trump y ha ayudado a movilizar a millones de personas, y MoveOn (https://front.moveon.org/), que cuenta con millones de miembros, entre otros. Esa coalición está dedicando la mitad de su atención a promover el voto y la otra mitad a proteger el voto.

El Leadership Conference on Civil and Human Rights (https://civilrights.org) también ha hecho lo mismo. Y otras agrupaciones han surgido sólo en las semanas recientes, como Hold the Line (https://holdthelineguide.com), dedicadas a organizar a escala local para educar a votantes sobre sus derechos, así como a responder las declaraciones de Trump y sus activistas y exigir que no se cese el conteo de las boletas hasta incluir cada voto.

También hay grupos enfocados en las disputas legales, que envían abogados e información para educar a autoridades locales y solicitan que reporten cualquier intento de republicanos de suprimir el voto o interrumpir el conteo.