Rubicela Morelos Cruz

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 1º de noviembre de 2020, p. 26

Cuernavaca, Mor., Jorge Zapata González, nieto del general Emiliano Zapata, aseguró que nunca han estado de acuerdo con el Proyecto Integral Morelos (PIM), que plantea la construcción de dos termoeléctricas, un acueducto y un gasoducto, y que ahora menos permitirán que se lleven su agua para que funcione la termoeléctrica en diciembre próximo, como lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador en septiembre pasado.

El líder campesino, entrevistado en el plantón de San Pedro Apa-tlaco, Ayala, aclaró que la negativa de los campesinos, ejidatarios, y productores de la zona oriente del estado de Morelos contra el megaproyecto data desde 2011 y 2012, cuando todavía era un proyecto (el PIM) a finales de la administración del ex gobernador el panista Marco Antonio Adame Castillo y del ex presidente Felipe Calderón, y que continuaron oponiéndose a la obra durante el sexenio del ex mandatario Graco Ramírez y del ex presidente Enrique Peña Nieto. Pero Ramírez y Peña, con la fuerza pública, impusieron y comenzaron con obras del PIM y de la Comisión Federal de Electricidad.