omemos prestado un texto de la enciclopedia de energía. Me permití citarla en anterior nota (https://www.encyclopedie-energie.org). En un párrafo no menos de 200 expertos sostienen que el nivel de satisfacción de las necesidades energéticas y las fuentes de energía elegidas para este fin no dependen únicamente de los recursos y técnicas disponibles. Entran en juego la organización del sistema energético, el desempeño de sus empresas, el funcionamiento de sus mercados o la relevancia de su tributación. Los costos y precios resultantes son los principales criterios que controlan las orientaciones de las políticas energéticas .

Sí, no sólo recursos y técnicas, sin duda imprescindibles; también sistema energético, empresas, mercados, tributación y costos y precios. Muy simple, pero muy complejo a la vez. Con múltiples interrogantes. ¿Qué sistema energético deberemos tener en 2030, en 2040, en 2050? ¿Cuál tenemos? ¿Por qué? ¿Cuál deseamos? ¿Cuál es posible construir?

Aquí, de nuevo y de gran relevancia, la pregunta social sobre el artículo 27 constitucional. ¿Propiedad originaria nacional de recursos naturales? Tierras, aguas, subsuelo y sobresuelo , sol y viento. ¿Será? ¿Luego del odebrechetazo a caballo de espadas?, pero, mucho cuidado. Es muy relevante el corto plazo, pero mediano y largo plazos imaginados y planeados son trascendentes. Va de por medio el tipo de vida que deseamos para nuestros hijos y nietos. Para sus hijos y nietos. ¡Deben vivir bien! Con el nivel más alto de autosuficiencia posible, diría Aristóteles respecto a lo que puede y debe lograr la más perfecta de las sociedades: la Polis.