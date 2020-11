Abril del Río

Jessica Salazar, imbatida en el récord mundial de ciclismo velocidad desde hace cuatro años, ha llegado lejos porque nunca ha creído que está frente a una campeona olímpica o mundial y ha puesto a prueba sus propios alcances.

Me tengo a mí misma y mi rival soy yo. Creo que ésa es la actitud que me ha ayudado a sobresalir en las competencias y hasta en el ámbito personal, tomar en cuenta que no tenemos rivales externos, sino sólo el interno, que somos nosotros mismos , señaló la pedalista jalisciense de 24 años, ganadora del Premio Nacional del Deporte en el rubro no profesional.

Jessy se inició en el ciclismo a los 11 años como una actividad recreativa familiar, en el Bosque de La Primavera, en Guadalajara. Cuenta que con sus padres y sus hermanos, dos hombres y dos mujeres, emprendían paseos por caminos jaliscienses hacia Tapalpa y Mazamitla.

Fue invitada por la selección Jalisco al ciclismo de montaña, pero sintió que no tenía las cualidades necesarias para esa disciplina y decidió cambiarse a la modalidad acrobática BMX. “Ahí me encontré bastante cómoda, me sentía preparada físicamente para cualquier justa, pero creo que la situación del país era un poquito difícil, porque no teníamos pistas de cierto nivel para practicar ese deporte tal como es.