ara empezar, debo decir que no estoy en favor de proponer, de postular a nadie, ni mucho menos, directa o indirectamente, a mí misma, a ningún premio ni reconocimiento alguno, pues sé muy bien que para poder aspirar a que mi propuesta, mi postulación tuviera éxito, aun ante mí misma, tendría que saber cómo hacerlo, es decir, cómo pedir, cómo proponer, incluso, cómo pedir, cómo proponer, que otro pidiera o propusiera por mí, y la escueta realidad es que con toda conciencia sé que no cumplo con este requisito, que en la conformación de mi identidad no aparece este don, esta característica, esta habilidad. Sencillamente, no sé cómo pedir, no sé cómo proponer, no sé cómo postular, de manera que mi petición, mi propuesta, mi votación, por más fundamentada que pudiera ser, tuviera el mínimo indicio de ser eficaz, de conseguir, de alcanzar su cometido.

Para continuar, igualmente debo admitir que el tajante principio con el que parten estas líneas, el de declararme en contra de proponer, postular a nadie, ni mucho menos, directa o indirectamente, a mí misma, a ningún premio ni reconocimiento alguno, en realidad se trata de una conclusión a la que no llegué sino tras una serie de experiencias, sin excepción desafortunadas, que me llevaron, dolorosa o vergonzosamente, o dolorosa y vergonzosamente, a enunciarla.

En busca de mi propia tranquilidad, registraré aquí la naturaleza de las desdichadas experiencias a las que me refiero, determinantes para que me atreviera a sostener mi decisión de no hacer, de ni siquiera intentar, nada para lo cual no esté yo preparada, nada que ponga de manifiesto mi incompetencia ante ningún fin. Aun cuando no pretendo identificar a las instituciones ni a los personajes a quienes alguna vez me tocó proponerles algo, ante quienes alguna vez sometí mi voto, a quienes alguna vez me acerqué para pedirles algún reconocimiento para otros o, ni modo, para mí misma, me parece que en cambio sí valdría la pena describir las circunstancias de la petición fallida, si no por otra razón, simplemente para que conste, ya que no contemplo, tampoco, que el posible lector aprendiera de mi experiencia y se contuviera de pretender lograr nada, absolutamente nada, para lo cual no esté cabalmente capacitado.