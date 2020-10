Rosa Elvira Vargas

Periódico La Jornada

Sábado 31 de octubre de 2020, p. 30

Tras la difusión, ayer, en Estados Unidos de evidencias de deportación a México de menores de edad sin acompañante y originarios sobre todo de Centroamérica, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que dará seguimiento a los casos específicos que se identifiquen.

Información divulgada por el periódico New York Times señala que más de 200 niños centroamericanos han sido echados de Estados Unidos y enviados a México en los pasados ocho meses, lo cual no sólo contradice un acuerdo diplomático entre los dos países respecto a que solamente infantes mexicanos y con supervisión de un adulto podrían ser devueltos a suelo nacional, sino que ha dejado en total indefensión, vulnerabilidad y riesgo a los menores sujetos de esta medida, porque no tienen aquí ningún tipo de conexión familiar.