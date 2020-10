E

n múltiples ocasiones el Presidente de la República ha declarado que en México no habrá maíces transgénicos. De ser cumplida esta promesa, el Estado Mexicano estaría a un paso más de saldar la deuda que tiene con el campo nacional, con las campesinas y campesinos, y con la población toda, para garantizar la autosuficiencia y soberanía alimentarias.

La producción de maíces transgénicos en el país representa un peligro para las variedades nativas a lo largo y a lo ancho de nuestra nación, debido a la posible contaminación genética y a la pérdida de estas variedades. Recordemos que México es considerado centro de origen del maíz, lo cual hace aún más urgente la protección de estas semillas. Además, los granos transgénicos son parte de un paquete tecnológico agroindustrial, que incluye el uso de agroquímicos tóxicos, como el glifosato, los cuales afectan sensiblemente el medio ambiente y la salud de las personas.

En un mensaje emitido a su salida de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el pasado 2 de septiembre (https://bit.ly/2Tyah8P), el doctor Víctor Manuel Toledo Manzur afirmó que: el decreto que publicará el Presidente en los próximos días sobre la prohibición del maíz transgénico, y el veto gradual del glifosato, marcarán un parteaguas en la historia ambiental del país . Sin embargo, la agroindustria, representada por empresas de agroquímicos y el mejoramiento genético de semillas (transgénicos), cuya influencia se traslada a instituciones gubernamentales y espacios de toma de decisiones, busca que no se materialicen las acciones encaminadas a hacer realidad un decreto de prohibición del glifosato y de los maíces transgénicos.

El pasado 23 de octubre, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) publicó en el sitio web de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) un presunto proyecto de decreto del Ejecutivo que no prohíbe el uso del glifosato ni del maíz transgénico. Por el contrario, deja abierta la posibilidad de que continúe el uso de este herbicida y se siembre maíz transgénico (https://bit.ly/3kD3hDJ). Esta es la tercera vez que la Sader hace pública una propuesta de decreto que no responde a los acuerdos alcanzados entre las instancias gubernamentales competentes, como en la anterior ocasión, cuando incluso la Semarnat no fue consultada.