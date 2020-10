José Steinsleger

Periódico La Jornada

Sábado 31 de octubre de 2020, p. 13

A días de ganar los comicios presidenciales en Argentina (octubre 2019), Alberto Fernández viajó a México y se abrazó con su amigo Andrés Manuel López Obrador. En el encuentro, celebrado el 5 de noviembre, el presidente electo agradeció los esfuerzos del anfitrión para apoyar al país que Mauricio Macri había sepultado en la debacle financiera más abrumadora de todas sus debacles financieras (2015-19).

Distantes en la geografía, hermanados en la historia, la relación argen-mex volvió a renacer. “Con López Obrador –declaró Fernández a los medios– tenemos una visión común sobre los desafíos que enfrenta América Latina”. ¿Palabras?… Algo más que palabras.

Días después, el 11 de noviembre, López Obrador respondió a un llamado urgente de Alberto. Con prontitud, el Presidente de México envió a Bolivia un avión con el fin de salvar la vida del presidente Evo Morales, derrocado por un feroz golpe de Estado. Piloteado por el general Miguel Eduardo Hernández, coronel Felipe Jarquín y capitán Julio César Sánchez, oficiales de la Fuerza Aérea, el vuelo sorteó las amenazas de Jair Bolsonaro si la nave ingresaba en el espacio aéreo de Brasil, junto con la negativa del presidente de Ecuador, Lenín Moreno, y el de Perú, Martín Vizcarra, quienes prohibieron el reabastecimiento del avión en sus territorios.

Luego, tras tomar posesión, el presidente argentino se volcó a la delicada tarea de escoger a su representante en México. El señalado fue Carlos Alfonso Tomada (Buenos Aires, 1948), ex ministro de Trabajo de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner (2003-15).

En el sillón de Manuel Ugarte

–Mi infancia transcurrió cruzada por México –confiesa Tomada en entrevista con La Jornada–. “Mi madre era socialista y profesora de historia. Y mi padre, peronista, muy lector. La revolución, la época de Cárdenas, eran temas recurrentes los domingos a la mañana, acompañados de música clásica, boleros y corridos mexicanos. Así, cuando me dijeron ‘te vas a México’, no lo podía creer. Sentí una mezcla de orgullo y alegría. No podía haber habido mejor lugar ni mayor distinción.

–Y ahora ocupa el sillón de Manuel Ugarte.

–El sillón me queda grande. De los embajadores argentinos en México, Ugarte fue el más relevante por lo que representa en el pensamiento latinoamericano, desde una perspectiva que lo llevó del socialismo a ser embajador de Perón (1946-48).

–De los 40 y pico de ministros que circularon en el gobierno de los Kirchner, usted fue el único que se mantuvo 12 años y medio en un cargo particularmente complejo, atendiendo el interés de los trabajadores y el de los empresarios. Cuéntenos el resultado.