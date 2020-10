Desde ese momento y a lo largo del día dio su respaldo al gobernador Cuauhtémoc Blanco, ante los ataques que recibe, dijo, de conservadores corruptos . El ex futbolista le refrendó que ante gente del PAN, del PRI, que siempre han querido desestabilizar su gobierno, estamos con usted hasta la muerte . Comprometió: no nos temblará la mano ni descansaremos hasta llevar a la a justicia a quienes hasta hoy se han burlado de la ley .

Afirmó que lo ideal sería no tener cárceles o irlas convirtiendo en escuelas, pero en tanto no logremos una sociedad mejor, el ideal es que podamos lograr la paz y la tranquilidad en nuestro país, que no haya violencia . Si cambiamos las circunstancias ateniendo los orígenes de la violencia” podemos formar a buenos ciudadanos”, subrayó.

Tras resaltar que Blanco recibió un estado en bancarrota, saqueado , el Presidente recomendó que la mejor fórmula para enfrentar resistencias es trabajar para el pueblo. Si se está con el pueblo se tiene un escudo protector, ese es el Ángel de la Guarda”.

Más tarde, en el Centro Nacional de Arraigo, López Obrador destacó que la sobrepoblación en cárceles de Morelos es de 20 por ciento. Por razones de seguridad, pero también humanitarias tenemos que garantizar que los presos tengan condiciones mínimas para cumplir con sus condenas . Dijo que las celdas del nuevo centro de reclusión contarán con un sistema bastante moderno de vigilancia .

Resaltó que cuenta con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública, de las fuerzas armadas, la FGR y el Poder Judicial, al resaltar buenas relaciones con ministros, en particular con el presidente de la Corte.

En dos actos posteriores –programa nacional de reconstrucción en el estado en el Palacio de Cortés, y mejoramiento urbano, en los patios de la antigua estación de ferrocarriles– el Ejecutivo federal reiteró que la transformación va adelante pese a la oposición de conservadores, ante manifestaciones de un pequeño grupo de integrantes de Frena, que se enfrentaron a gritos con quienes apoyan al gobierno federal. Hubo algunos empujones.