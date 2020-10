Desde la ciudad portuaria de Sfax, sur de Túnez, la madre de Aouissaoui, con los ojos llenos de lágrimas, dijo a la cadena saudita Al-Arabiya TV que se sorprendió al enterarse de que su hijo estaba en Francia cuando le llamó al llegar, y apuntó que no tenía ni idea de lo que planeaba.

El joven nació en una familia numerosa de ocho hijas y tres hijos, vivía con sus padres en una casa sencilla sin revestimiento, en una calle escarpada de un barrio popular, cerca de una zona industrial, en las afueras de Sfax. Después de haber ahorrado dinero, abrió una pequeña gasolinera informal, como existen en muchas localidades del país. La madre del atacante, quien no dio su nombre a ningún medio, dijo que su hijo se hizo mecánico tras dejar la escuela y tenía otros empleos ocasionales.

Hace unos dos años y medio que reza. Iba del trabajo a casa, no salía y no se mezclaba con los demás , agregó la madre a la agencia de noticias Afp. Antes, continuó, “bebía alcohol y consumía drogas. Yo le decía: ¿somos pobres y tú desperdicias dinero? Y me respondía: ‘Dios me va a orientar hacia el buen camino’”.

El ministro Darmanin dijo a varios medios que Francia está en guerra contra la ideología islamita , particularmente tras los llamados al odio procedentes de otros países, y agregó que enviará a Niza a otros 120 policías para reforzar la seguridad.

Tras concluir en París una reunión de seguridad convocada por Macron, el canciller, Jean-Yves Le Drian, pidió prudencia a los franceses que viven en el extranjero porque la amenaza está en todas partes .

En tanto, miles de musulmanes, tras los rezos de cada viernes, protestaron en Bangladesh, Pakistán, Afganistán y los territorios palestinos para reiterar su rechazo la defensa que Macron hizo de la libertad de caricaturizar al profeta Mahoma. En Beirut, Líbano, varias decenas de manifestantes se enfrentaron a las fuerzas antidisturbios frente a la residencia del embajador francés.