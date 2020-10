Aldo Anfossi

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Sábado 31 de octubre de 2020, p. 22

Santiago. De pronóstico incierto parece de momento en Chile el desenlace legislativo acerca de la representación garantizada que se busca tengan los pueblos indígenas en la futura Convención Constitucional, luego de que el oficialismo y la oposición difieren acerca de la cantidad de cupos que deben corresponder a las etnias.

Desde la coalición gubernamental Chile Vamos se propone que 15 de los 155 escaños que tendrá la futura convención se asignen como representación garantizada, mientras la oposición centroizquierdista plantea que sean 23, al menos uno por cada pueblo originario reconocido, pero aumentando a 178 el total de asambleístas.

Para la oposición sigue siendo preocupante que la derecha y el gobierno insistan en una fórmula y número de escaños que subrepresenta a los pueblos originarios, y además han levantado reserva de constitucionalidad frente al cuórum , para subirlo de tres quintos a dos tercios, afirmó el senador socialista Alfonso de Urresti. Lo del cuórum se refiere al mínimo de votos necesarios para aprobar la reforma, y considerando que la oposición y los independientes suman 24 y que el Senado tiene 43 miembros, un mínimo de tres quintos requiere 26, y dos tercios, 28 votos a favor.