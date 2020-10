L

a oposición política en el México actual ha pasado de renegar de las palabras y las acciones del gobierno de la Cuarta Transformación (4T) al sabotaje abierto o embozado, de los amparos en cascada a las tomas de represas, de los manifiestos insulsos a la búsqueda de causas tripulables y, en la última semana, al desfiguro separatista de un puñado de gobernadores, la mayoría de los cuales han sido señalados por sus posibles nexos con la delincuencia.

La reacción tiene muchas voces muy visibles, pero no tiene pueblo. La metáfora extrema de las tiendas de campaña vacías del Frenaaa es una justa representación de partidos sin bases, de siglas sin contenido, de instituciones conducidas sin rumbo ni principios. No hay en las filas de la derecha una sola figura capaz de asumir el liderazgo: unas tienen manchas de origen que las hace impresentables, otras son tan delirantes que no generan credibilidad más que en un puñado de fanáticos y algunas más han exhibido un enanismo intelectual que es ironía del mármol a su fama y mentís rotundo del sitial de privilegio en que las colocó la oligarquía a la que sirvieron y siguen sirviendo.

A la derecha no le sirven de gran cosa los disfraces que ha dado en adoptar porque son inverosímiles a la luz de su pasado reciente. Pensar que al PRI le importan los derechos humanos, que el PAN se ha vuelto feminista, que los depredadores de ayer son los ambientalistas de hoy, que los sempiternos beneficiarios del orden mediático oligárquico se sienten amenazados en su libertad de expresión, que a Javier Corral le preocupan los campesinos o que el perredismo residual es adalid de la probidad es como creer que las películas de ciencia ficción se ruedan en el espacio.