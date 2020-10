Lejos de oponerse, el empresario poblano se asume como un promotor de la regulación. Afirma que él y mandos de su empresa han participado en reuniones con legisladores y argumenta que con una buena ley vamos a eliminar a aquellas empresas que realmente no cumplen, que no pagan impuestos .

–Tiene razón el señor Presidente. Como no hay una regulación adecuada, han llegado empresas que no se sujetan a estos lineamientos, y eso ha propiciado que existan firmas que emiten facturas sin sustento ni soporte. Con esta ley se va a evitar todo esto. La evasión de 21 mil millones que se menciona seguro se va recaudar.

–No le puedo responder directamente, porque no me menciona. Lo que sí puedo comentar es que GINgroup está dedicada ciento por ciento al trabajo. Todos los días estamos buscando la forma de cumplir con los lineamientos legales, fiscales y laborales, pero también crecer y crear empleo. No nos gusta la política, no nos metemos en ese tema, sino en el de generar fuentes laborales.

–¿Hay buenos y malos en el sector? El senador Napoleón Gómez Urrutia lo acusa a usted de cabildear contra la reforma.

–Lo que he cabildeado es precisamente la iniciativa de ley para regular la tercerización. (Cuando se apruebe) las empresas que no tengan certificación serán las que no cumplen, y las autoridades podrán ir contra ellas con todos los elementos. A las que sí logremos la certificación nos deben dejar trabajar, porque es necesario crear empleos. Nosotros hemos creado, desde que crecimos hasta el año pasado, 195 mil empleos; no es nada fácil”.

-¿Lo atacan por el tamaño de su empresa?

–Por los valores agregados que tengo.

–¿De dónde salen esos valores agregados ? Los seguros, las prestaciones, ¿quién paga?

–Nosotros lo pagamos. Somos una empresa cien por ciento mexicana, todos los directivos y todos los socios son mexicanos.

–¿Qué efectos tendría prohibir?

–Sería un costo impactante en perjuicio de nuestro país. Muchas empresas van a pensarlo antes de invertir aquí, porque les costaría mucho trabajo llegar, instalarse y crear toda una estructura laboral. Hoy vienen, contratan a una empresa de tercerización que recluta, capacita, administra, y ellos llegan prácticamente a producir.

–Se cuenta que usted tiene un megasindicato de protección.

–(Ríe) No, no tenemos. Ojalá… Tenemos que trabajar con 20 o 25 sindicatos y de diferentes federaciones: de la CTM, CROC, CATEM, creo que de todos. Si llego con un cliente y ya está con uno, tengo que aceptarlo, porque sería inconveniente no hacerlo; habría una guerrilla sindical. Ojalá, pero no, es muy difícil que haya un solo gremio.

Beyruti machaca un punto: la suya es una empresa dedicada a tercerizar correctamente , puesto que inscribe al personal en el IMSS con el sueldo real y paga todas las cuotas e impuestos. “Todas mis facturas están soportadas con las nóminas, con las altas en el IMSS y el Infonavit, con el contrato individual y el colectivo con el sindicato, con el de prestación de servicios…”

Otras firma, asegura, hallaron un nicho para la evasión en la facturación de servicios profesionales, y esa fue una fórmula que emplearon en sus tratos con muchos gobiernos estatales.

–A usted lo señalan como facturero, como lo hizo la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, a partir de informes del SAT (Servicio de Administración Tributaria).

–Desconozco por qué. Ella está haciendo un buen trabajo, pero creo que ahí se equivocó.

A finales de septiembre pasado, en el contexto de la toma de una sede de la CNDH, Sheinbaum denunció que GINgroup financiaba actos violentos por medio de su vicepresidenta, Beatriz Gasca.

Beyruti dice que la aludida no era vicepresidenta a nivel general y mucho menos su brazo derecho. Asegura que contrató un despacho externo para investigar las acciones de Gasca, a quien separó de su cargo a pesar de considerarla una profesional muy capaz, y que está a la espera del informe.

Me pueden hacer auditorías y no me opongo, al contrario, abro los libros sin ningún problema, si hay una revisión conforme a derecho. Soy el productor más importante de empleo. Creo que debo estar en el segundo o tercer lugar de las empresas principales, pagando contribuciones. Entonces, pues lo que estamos haciendo es apoyar al Presidente con este tema tan complicado del empleo, sobre todo por la pandemia.