Foto Ilustración Manjarrez / @Flores Manjarrez

Otilia Rauda

Para la mayoría de críticos y escritores, Galindo tiene estructura precisa y fuerza estilística en los relatos de Dos Ángeles o en la novela La justicia de enero; con tope de excelencia en sus novelas magnas El Bordo y Nudo, pero la obra maestra es una y se llama Otilia Rauda. El coro analítico ve en Otilia a uno de los máximos personajes femeninos de nuestras letras. Una mujer inteligente, sensual, con el humor, el arrojo, por encima de un rostro de marcada fealdad que no evita las desaprobaciones de su miserable padre, sólo preocupado por casarla bien, acordando su futuro, intimidado cobardemente por la fuerza de Otilia y el inmoral deseo que provoca, porque con un cuerpo así su honra seguía en peligro .

A la novela la cruzan tempestades políticas, las dudas del complejo, enamorado y de poco entender de Melquiades, los temores pueblerinos, las revueltas armadas, la acechanza del deseo, el amor, el destino trágico, un Rubén Lazcano forajido de muchos tonos, el escándalo de la desnudez pública, el comportamiento pusilánime del comprado marido Isidro Peña, mujeres duras y leales que saben lo que quieren como Chenda López y Rosenda. Otilia Rauda es capaz de enfrentar la crudeza patriarcal de la provincia agreste. Piensa pronto, actúa rápido y reflexiona con profundidad, no como una pausa, sino como un reflejo de permanente supervivencia. No sabemos qué queremos cuando la soledad ha sido nuestra sombra .

A propósito de la novela, dice Nedda G. De Anhalt (ponencia Leer a Sergio Galindo, recogido en La Palabra y El Hombre): Sergio Galindo adoró esta gloriosa cornucopia de pasiones humanas. Y esos momentos destructivos, exaltantes, en que sus personajes van en contra de los cánones establecidos, constituyen el eco maravilloso que se extiende a lo largo de toda su obra y lo identifica con el arte del gran escritor. El territorio de Galindo, el que mejor exploró, fue la prosa poética de la vida . Si bien varios de sus libros tienen estructura que puede considerarse cinematográfica, sólo la citada cinta de Gavaldón además de Otilia Rauda, dirigida por Dana Rotberg en 2001, alcanzaron la pantalla.

La permanencia de la niebla

La estupenda obra de Sergio Galindo le dio los premios Mazatlán, Xavier Villaurrutia, Mariano Azuela, José Fuentes Mares o el Bellas Artes de Literatura, además de galardones de orden internacional del Imperio Británico, Polonia y Yugoslavia. Tuvo diferentes cargos institucionales y fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, pero tiene su peso más importante en la permanencia de sus libros. Su nombre es sello del Premio Latinoamericano de Primera Novela que otorga la Universidad Veracruzana.

El autor había dejado de fumar, del mismo modo que había dejado el alcohol, parte de una experiencia que no tuvo los traumatismos que le otorgó a la ficción de su novela Declive. Pero apartar el tabaco no impidió el desarrollo de un enfisema que le costó la vida a los 66 años. Sergio Galindo se quedó como en el desbordamiento de la noche carnestolenda de su novela La Comparsa, donde hay fiesta imperturbable de los sentidos en la corriente de una noche donde también acecha la muerte, la de ciertos anhelos que se la creen mientras los músicos expulsan sus notas en la avalancha de las risas que no quieren contralarse. Es el carnaval y están todos. Se juntan, se pierden, pero no lo notan. En la noche les alcanza la montaña, esa niebla xalapeña de siempre, pero la fiesta seguirá, como quedará la obra: “La niebla que torna el rostro más feo en promesa. La gente corre, chapotea en un lodo de confeti y sueños inalcanzables. La niebla a veces se desvanece, los regresa a sí mismos y cuando parece ida está de nuevo y de nuevo empieza el juego. Los niños son los más próximos a la realidad del misterio…”