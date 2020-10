D

ado que los autodenominados aliancistas no ofrecen más que gritos, chantajes, mentadas, desinformación y espectáculo mediático (clásico paquete armado con fines electoreros), el gobierno federal ha tenido a bien explicarles, con peras y manzanas, que no se les adeuda nada (AMLO dixit), que hasta ahora han recibido mil 545 millones de más (Arturo Herrera), que sus ácidos reclamos por el pacto fiscal vigente deben dirigirlos a El Borolas y a los legisladores que lo aprobaron en 2007 (entre ellos Javier Corral, ahora, según dice, gobernador de Chihuahua), que entre enero y agosto se les canalizaron recursos por arriba de lo programado y que, en fin, no se vale que quieran engañar a la gente .

De hecho, a la hora de las sumas y restas, como lo detalló el presidente López Obrador, algunos de esos matraqueros “no han entregado lo que tiene que ver con la retención del impuesto sobre la renta, entre otros adeudos; hay quienes no han entregado lo que corresponde al Issste, al Fovissste, pero no se trata de eso, sino de aclarar, que no digan: ‘La Federación no nos está enviando los recursos’. Estamos cumpliendo. Todo esto para que la población de esos estados sepa que sí se les están entregando los recursos”.

López Obrador también detalló que los recursos que maneja el gobierno federal “también se entregan, nada más que ya se decidió hacerlo de manera directa a la gente, sin intermediarios, porque si pasa por muchas instancias a veces no llega al beneficiario, se queda en el camino; hay moches (los panistas gritan ¡presente!), aparecen carreteras ‘terminadas’ que nunca las hicieron y muchas obras así. Entonces, por eso a todos los adultos mayores del país su pensión les llega de manera directa, las becas, el mantenimiento de las escuelas, que antes pasaban por muchas instancias y no se hacía nada, ahora directo a la sociedad de padres de familia. Todo así”.