l borrador de Plataforma Electoral 2015 (PE15) de Morena (que AMLO desechó) plantea, como medios para alcanzar el objetivo ( fin) rector 1, y central, la vida buena y plena para todas las personas , un requisito indispensable la articulación virtuosa de las políticas sociales y culturales con las económicas y dos tareas centrales: crear un Estado de Bienestar Auténtico, Desmercantilizador y Desenajenante, EBDD, y establecer un modelo económico sustentable y mucho menos desigual. Hoy continúo la exposición de la 1ª tarea que inicié en la entrega del 23 de octubre. Narré los incisos de a) a g) de las líneas de acción dentro de esta tarea general, y enuncié el f) sobre la reducción de la pobreza y la desigualdad, que hoy desarrollo. La PE15 señala, al respecto:

“Como lo muestra la historia, si se ha de erradicar la pobreza, la curación debe ser un complemento de la prevención y no, como enarbola la administración neoliberal de la pobreza, esperar a que los hogares se empobrezcan y lo demuestren para (sólo entonces) ‘curarlos’ con transferencias minimalistas y condicionadas. No hay mejor prevención de la pobreza que el universalismo desmercantilizador, como lo muestra la historia de la educación básica en el país, que se desmercantilizó desde hace mucho tiempo. El EBBD, que se funda en derechos, ayudará a eliminar la dependencia política de la mayoría de la población en condiciones de pobreza, fomentando una cultura de derechos y deberes cívicos, ciudadanos y sociales, sustentados en el pleno ejercicio de derechos y deberes humanos. Una política de lucha integrada contra la desigualdad y la pobreza económica tiene que abordar todas las variables que determinan la situación económica de personas y hogares. Estas variables pueden identificarse con las fuentes de bienestar de los hogares (FBH): a) el ingreso corriente (monetario y no monetario); b) los activos básicos (vivienda y su equipamiento); c) activos no básicos (propiedades líquidas o no y capacidad de endeudamiento); d) titularidades de acceso a bienes y servicios gratuitos o altamente subsidiados; e) conocimientos y capacidades; f) el tiempo libre y el disponible para trabajo doméstico y educación. La política integrada de lucha contra la pobreza debe promover el aumento de todas las FBH, particularmente de los peor situados, así como establecer mecanismos de seguridad social para evitar su deterioro ante los riesgos comunes de la vida. También deben reducirse los excesos en la cúspide.

En lo que sigue se presenta propuestas de políticas de lucha contra la desigualdad y la pobreza clasificadas por FBH (hoy sólo abordo el ingreso). Dice la PE15:

Aumento y estabilidad del ingreso. 1. Recuperación del salario mínimo (SM) y de los salarios públicos al personal de base u operativo, diseñado para duplicar cada 10 años su poder adquisitivo real, por lo menos hasta alcanzar el nivel real de 1976. Estos dos aspectos influirán en la recuperación también de los salarios contractuales. Morena promoverá activamente entre sindicatos y trabajadores la bandera de recuperación salarial. La pobreza económica de ingresos prevalece en México en gran medida porque los salarios se ubican por debajo del costo de la vida digna. Es una gran deuda social que urge pagar. 2. Precios, tarifas y tasas de interés (públicas y privadas de gasolina, la electricidad, gas, agua, transporte, telefonía) y tasas de interés en créditos al consumo. Aplicar los siguientes principios y criterios: i) Distinguir consumos básicos de discrecionales; subsidiar el consumo básico, cobrar conforme a costos el tramo siguiente (que tiene que definirse en cada caso), y cobrar mucho más caro los que rebasan ambos; esto es aplicable a agua y a electricidad. Así se establecerán subsidios cruzados para que los ricos (altos consumos)) subsidien a los pobres (bajos consumos). ii) Zonificar las ciudades por estratos residenciales y establecer niveles diferenciales en las tarifas. iii) Reglamentar las tarifas (evitando las excesivas) de los productores privados, sobre todo monopólicos u oligopólicos. Aplicar la legislación de competencia económica para no tolerar la existencia de condiciones monopólicas (u oligopólicas) que propician precios, tarifas y tasas de interés elevadas, como ocurre en telefonía y créditos al consumo; iv) la política de dejar que sea ‘el mercado’ el que fije precios, tarifas y tasas de interés ha propiciado tasas de ganancia empresariales desmesuradas y debe ser modificada radicalmente. 3. Impuesto sobre la renta. i) Tasas progresivas del ISR; ii) tasas negativas (inversamente crecientes) para la población de ingresos menores a seis minisalarios. La transferencia de ingresos por la vía fiscal a perceptores de bajos ingresos es la semilla del Ingreso Ciudadano Universal (ICU), hacia el cual debemos dirigirnos. 4. Impuest o al valor agregado (IVA). Este impuesto, considerado regresivo, puede transformarse en progresivo si se aplican diferentes tasas a cada tipo de bienes y servicios. La legislación vigente distingue: tasa cero, exentos y tasa uniforme de 16 por ciento. En las dos primeras tasas se ubican bienes básicos, como alimentos y medicinas; educación, algunos servicios de salud y el transporte terrestre. Todos los demás bienes y servicios se gravan con 16 por ciento. La estructura actual es levemente progresiva, progresividad que debe aumentarse. La propuesta de Morena consiste en establecer tasas diferenciales del IVA que vayan desde IVA negativo, de menos 15 por ciento, menos 10 por ciento y menos 5 por ciento para bienes ultra básicos, hasta tasas de 25 o 30 por ciento para bienes ultra suntuarios. El IVA negativo sería la manera más eficiente de otorgar subsidios generalizados a los bienes ultra básicos (tortillas, frijoles, arroz, electricidad doméstica, gas, etcétera). 5. Control de precios, abasto social y público. Restablecer el control de precios y tarifas en algunos bienes y servicios básicos y de las tasas de interés en créditos al consumo. Revigorizar las políticas de abasto público y estimular la organización social (cooperativas de consumo). 6. Apoyo masivo a la economía popular. Se trataría de una red de programas que cubrirían todos los sectores económicos. Cada uno de ellos debe incluir promoción, asistencia técnica, crédito (a bajas tasas de interés), asistencia técnica y apoyos a la comercialización. Con esta línea de acción se propone aumentar los ingresos y las capacidades productivas de la población no asalariada, lo que complementa la recuperación salarial. 7. Recuperación de la cobertura de la seguridad social y reversión de la tendencia a la informalización de la economía. La pobreza se abate no sólo apoyando a aquellos que han caído en la pobreza a salir de ella. Un componente central es el preventivo. Evitar que la población caiga en la pobreza. Para ello es fundamental la seguridad social. Su función es mantener la estabilidad del ingreso mediante un conjunto de seguros que lo protejan ante riesgos. La revitalización de la incorporación al IMSS debe hacerse fiscalizando y penalizando la evasión y, por la otra, activando el seguro facultativo o voluntario de salud del IMSS. Más adelante se plantea la reforma integral de la seguridad social y su universalización”.