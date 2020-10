A principios de año el presidente Donald Trump tenía muchas posiblilidades de ser reelecto, pero inesperadamente un virus lo está derrotando. Llega a destiempo la información de que en el tercer trimestre del año la economía creció 33 por ciento en términos anualizados y se acercó al nivel que tenía antes de la pandemia. La suerte está echada en contra del presidente. Anthony S. Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas, aprobó finalmente una orden nacional imponiendo la obligación de usar cubrebocas tras meses de renuencia. Lo que no podemos tener es este uso muy inconsistente que se ve, donde algunos estados se niegan absolutamente a usar un cubrebocas , dijo Fauci en una entrevista en CNBC. Cuando el anfitrión preguntó si el gobierno debía forzar el cumplimiento, Fauci respondió: Ya sabes, sí . Muchos países y estados de la Unión Americana ya han emitido mandatos de usar máscara. Pero el presidente Trump, con quien Fauci dijo que ya no habla, se ha resistido durante mucho tiempo a una orden nacional y se ha burlado de la gente por cubrirse la cara. Las infecciones están surgiendo en todos los estados antes del día de las elecciones. El promedio de los nuevos casos ha aumentado en más de 30 por ciento.

a comisionada Nacional de Búsqueda de Personas, Karla Quintana, informó del hallazgo de 59 cuerpos en fosas clandestinas del municipio de Salvatierra, Guanajuato. El cártel de Santa Rosa de Lima se disputa con el Jalisco Nueva generación el control de territorios para el robo de combustible y la venta de drogas. ¿Y el gobernador panista-aliancista-federalista Diego Sinhue Rodríguez? Ha estado muy ocupado en la grilla y en tratar de bajarle dinero al gobierno federal. Es uno de los gobernadores –del grupo de 10– que ha amagado con abandonar el pacto federal. ¿Será para crear una cartelandia? La gente buena de Guanajuato vive en el temor constante, mientras su gobernador anda ocupado en otras cosas, pero no en las que importan, como la seguridad.

Elektra, 70 años

La primera tienda Elektra fue inaugurada un 30 de octubre de 1950, y pronto se colocó a la vanguardia en la forma de hacer negocios y acercar a la población a servicios financieros y comerciales a los que nunca antes tuvo acceso. Con el eslogan Nadie vende más barato que Elektra , crearon una marca de gran éxito. Hoy que llega a su 70 aniversario, Grupo Elektra está convertido en un conglomerado multinacional con más de 88 mil colaboradores y operaciones en industrias tan diversas como banca, seguros, administración de fondos para el retiro, microcréditos, corretaje bursátil y comercio especializado. A lo largo de esta carrera, la empresa que dirige Ricardo Salinas Pliego ha sido reconocida en cuatro ocasiones con el distintivo de empresa socialmente responsable, al ser considerada como impulsora de oportunidades y progreso para millones de familias.

Ombudsman social

Asunto: trabajadores de Interjet

Estimado Presidente Andrés Manuel López Obrador: en reiteradas ocasiones ha hecho mención de la defensa de los trabajadores; de acuerdo con esto, le pido por la defensa de la fuente de trabajo de los trabajadores de Interjet que en la actualidad, como prueba de su interés por no perder su trabajo, están aguantando sin goce de sueldo desde hace casi dos meses, que se cumplen el próximo 31 de este mes. Señor Presidente, no nos abandone, por favor. No se solicita rescate , sólo facilidades para poder salvar la fuente de trabajo, que es sustento de miles de familias. Por su amable atención, muchas gracias.

