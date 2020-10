Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Viernes 30 de octubre de 2020, p. a11

La idea de retirarse rondó por la mente del zaguero de Cruz Azul Pablo Aguilar mientras enfrentaba ocho meses de recuperación por una lesión en la rodilla. Ahora, entusiasmado regresó a las canchas, aunque dejó claro que no toma como inspiración a los clubes de otros deportes para romper la sequía de 23 años sin títulos de La Máquina.

Me pasaron muchas cosas por la cabeza, como retirarme, sobre todo por el momento en que llegó la lesión, si hubiera sido más joven sería distinto. No podía valerme por mí mismo, pero con ayuda de mi familia y amigos salí motivado , dijo.

–¿En algún instante pensaste sobre la necesidad de un fondo de ahorro para los jugadores que no son respaldados por los clubes en caso de lesiones graves?, se le preguntó en videoconferencia.