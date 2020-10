Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Viernes 30 de octubre de 2020, p. a10

Con el buen momento que vive en Pumas, el arquero Alfredo Talavera prefiere no enredarse en rencores y aseguró no darle importancia a quién arbitre el duelo del sábado ante Chivas, aunque sea César Ramos Palazuelos, quien lo ha expulsado en dos ocasiones.

El silbante que esté siempre viene a hacer bien su trabajo, no me causa nada saber si es César Ramos u otro. La designación es algo que no podemos controlar , dijo en videoconferencia.

En sus 17 años de trayectoria, Talavera ha sido castigado en dos partidos con tarjetas rojas por parte César Ramos Palazuelos. La primera expulsión fue en el torneo Apertura 2018 con Toluca, mientras la segunda ocasión fue en la jornada 11 de esta temporada ante León.