Por primera vez en el presente año futbolístico, el artillero tricolor inició el partido en la banca; sin embargo, no tardó en ingresar al terreno de juego tras la lesión de Lorenzo Insigne, al minuto 24.

Por lo que respecta a los otros equipos españoles, la cara fue para el Villarreal, que sufrió para remontar e imponerse al Qarabag azerbaiyano por 3-1, con un gol del joven Yeremy Pino (80) y un doblete del experimentado Paco Alcácer (85 y 90+6 de penal).

El Villarreal lidera el Grupo I con 6 puntos, empatado con el Maccabi Tel Aviv, que derrotó 2-1 al Sivasspor.

A su vez, el Granada no pasó del empate 0-0 en casa ante el PAOK de Salónica, aunque se mantiene líder de la llave E con 4 puntos, uno más que el PSV Eindhoven, que se impuso 2-1 al Omonia Nicosia.

Salvo la derrota del Tottenham, la segunda fecha de la Liga de Europa no fue pródiga en sorpresas y Milán (3-0 al Sparta de Praga), Arsenal (3-0 al Dundalk), Leicester (2-1 al AEK de Atenas), Benfica (3-0 al Standard de Lieja) y Hoffenheim (4-1 al Gante) sacaron adelante sus partidos.

No obstante, la Roma no pasó del empate sin goles en el Olímpico ante el CSKA de Sofía y el Bayer Leverkusen perdió 1-0 en Praga ante el Slavia en un Grupo C que tiene a sus cuatro equipos (con Niza y Hapoel Beer Seva) empatados a tres puntos.