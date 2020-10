P

ostrar a un pueblo para atraer inversión externa no es una buena base para la economía. No nos sorprenda entonces que el Presidente haya cambiado el rumbo. Lo que es admirable es que, sujeto como está por reglas económicas globales, adopte la siguiente estrategia:

Obligados por el mercado, hagamos valer estrictamente su discurso ético: 1. Eliminemos las intervenciones del Estado que impiden la competencia, sobre todo rescates financieros que incentivan malas prácticas corporativas, 2. Comba-tamos la pobreza y la desigualdad con transferencias directas, no distorsionan-tes, otorgados a jóvenes y adultos mayores, aumentos no inflacionarios al salario para hacerlo corresponder con la productividad del trabajo y estímulos a la productividad sostenida de millones de pequeños productores rurales y urbanos; 3. Hagámoslo con la más estricta disciplina tributaria y presupuestaria, rechazando toda alza de la deuda pública.

Como el capital ya no está habituado a ser tratado así, responderá a algunas medidas disminuyendo dos o tres puntos el crecimiento del PIB, pero con otras aumentará uno o dos puntos. Y desaparecerán muchas empresas zombie, aumentará el bienestar de la población y se mantendrá estable el peso.

Esta es buena economía sujeta a restricciones, y con ella pueden funcionar la mayoría de las empresas. Pero ha enardecido a tirios y troyanos, quienes se juntan para denunciar la rudeza con que se limpian (repito, bajo principios de eficiencia y confianza del mercado) la corrupción en décadas neoliberales. En ellas incurrieron los tirios al cultivar mecanismos institucionales de asociación público-privada, y los troyanos al fungir como intermediarios privilegiados para garantizar la provisión de derechos humanos. Estos servicios y sus instituciones fueron diseñadas en universidades y think tanks neoliberales de nueva generación, allá a finales de la década de los 80, para reducir los costos de proteger la producción y finanzas, las personas y la naturaleza de la furia del molino satánico de la globalización. Ambos servicios culminaron (¿inesperadamente?) en la formación de exorbitantes rentas extraordinarias para los líderes del negocio que emergió con ellos, y de la derrama resultante nos beneficiamos por décadas millones de profesionistas, artistas e intelectuales. De hecho, ambos servicios hallaron un jugoso campo de articulación en proyectos como el Tren de la Salud del Grupo México, en modelos culturales como Esperanza Azteca y en alianzas como la Coca-Cola/WWF/Conagua. Se creó así un complejo sistema de puertas giratorias que ha permitido a sus élites moverse libremente entre las esferas corporativa, gubernamental, oenegenera y académica-artística.