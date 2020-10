Alma E. Muñoz y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Jueves 29 de octubre de 2020, p. 15

Como Presidente sí estoy preocupado, pero más ocupado ante el incremento de casos de Covid-19 en algunos estados, pero no debemos alarmarnos , porque ni en esas entidades ni a escala nacional está aumentando el número de fallecimientos. No minimizo el problema, sólo quiero que nos ubiquemos; estamos reforzando la atención , aseguró Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa, adelantó que se dará un anticipo de 30 mil millones de pesos para la compra de medicamentos en el extranjero, vía la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) –con quienes anteayer se reunió para definir el acuerdo–, con el fin de garantizar el abasto a menores precios, combatir la corrupción, evitar trafiques y mezcolanza entre supuestos empresarios y funcionarios públicos .

Ante la pandemia de Covid, el mandatario rechazó una vez más la aplicación de medidas coercitivas y llamó a los ciudadanos a mantener la sana distancia ante El Buen Fin. Pidió que nos cuidemos y no haya aglomeraciones; lo más importante es que nos protejamos, el aseo personal, que actuemos con libertad y, al mismo tiempo, seamos responsables .

Sostuvo que en los estados donde hay incremento de contagios, que no necesariamente de defunciones , han mejorado mucho los servicios sanitarios. Chihuahua, que ubicó como el caso más grave , mantiene entre 70 y 75 por ciento de su capacidad hospitalaria ocupada, pero se está reforzando la atención.

Ante la situación en esa entidad y Durango, además del rebrote de Covid en Europa, pidió actuar con responsabilidad y no confiarse, para que no se convierta en una situación inmanejable .