PAN y PRD calificaron de significativo el costo que tendrá el ejercicio y que deberá ser pagado por la ciudadanía, al insistir en que si hay elementos probatorios de hechos delictivos cometidos por ex presidentes, éstos deben sometidos a juicio. Añadieron que el país requiere seguridad y un verdadero gobierno, no ocurrencias electoreras.

Cuando se aprobó el proyecto de presupuesto del instituto para 2021 en agosto pasado, recordó, ni siquiera se había planteado la consulta al Senado por parte del Ejecutivo.

Para llevar a cabo dicho ejercicio, sin afectar las tareas electorales en curso y con base en los parámetros técnicos que caracterizan al INE, se necesita la cantidad referida, insistió Córdova Vianello, quien recordó que muchos de los materiales y servicios que se contratarán para los comicios servirán para este ejercicio.

El consejero Ciro Murayama expuso que llevar a cabo una consulta en serio requiere recursos económicos.

Estimó que otras consultas efectuadas en el pasado reciente no fueron genuinas, entre otras razones porque no fueron avalados por la Corte, no hubo un padrón confiable y quienes instalaron las mesas receptoras fueron al mismo tiempo quienes las promovieron y por tanto fueron jueces y parte.