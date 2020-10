Andrea Becerril y Víctor Ballinas

Periódico La Jornada

Jueves 29 de octubre de 2020, p. 7

En comisiones, el Senado aprobó ayer en lo general la Ley de Ingresos y el paquete económico de 2021, aunque es probable que en el pleno se hagan cambios a la minuta que remitió la Cámara de Diputados, ya que Morena prepara modificaciones, sobre todo en lo que se refiere a medidas que, a juicio de la oposición e incluso de legisladores del grupo mayoritario, llevan al terrorismo fiscal .

Durante la reunión, senadores de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano criticaron las nuevas facultades que se otorgan al Servicio de Administración Tributaria (SAT), ya que permiten el uso de aparatos para grabar y filmar durante las visitas domiciliarias a contribuyentes, y rechazaron las cuotas por el uso del espectro radioeléctrico.

Condenaron que se pretenda elevar el costo de los servicios de telefonía e Internet en medio de la pandemia, cuando los niños están en casa tratando de solventar las clases a distancia. Otra de las quejas recurrentes fue la disminución de participaciones a los estados.

Luego de escucharlos, el presidente de la Comisión de Hacienda, Alejandro Armenta, resaltó que hay coincidencia en esas preocupaciones. “No podemos darle más herramientas jurídicas al SAT ni a la Procuraduría Fiscal, porque estaríamos en el límite, y me atrevo a decirlo y asumo mi responsabilidad, del ‘terrorismo fiscal’, que nosotros no queremos y que Morena no acepta”. No es posible, dijo, que la autoridad realice actos diferenciados de seguimiento a posibles delincuentes de cuello blanco, que transgreden la vida privada.