En conferencia de prensa, el Presidente resaltó que los mandatarios aliancistas no pueden salirse del pacto fiscal porque se necesita reformar la Constitución , y también para cambiar la fórmula de distribución del presupuesto, pues éste no se reparte a capricho , dijo y recordó que los acuerdos sobre la Ley de Coordinación Fiscal se establecieron a partir de los años 80.

Aclaró que a los que siempre han medrado, que siempre se han aprovechado del presupuesto , no les dará más recursos de la Federación, y los apoyos a la gente se continuarán entregando de manera directa y no a los estados.

La Federación no le debe nada a los gobernadores, al contrario, si hacemos cuentas, en algunos casos nos deben porque no han pagado impuestos y seguramente los de la Alianza Federalista también, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador en respuesta a la exigencia de los 10 mandatarios de esa agrupación a un reparto justo de recursos.

Destacó que los gobernadores acepten someter a consulta su permanencia en el pacto federal, pero demandó que informen bien a la ciudadanía “para que no vayan a andar diciendo que no les entregamos recursos o ‘porque somos opositores al Presidente, él no nos está dando lo que nos corresponde’, cuando no es así, pero si tienen pruebas de lo contrario, que las muestren”, retó.

Insistió en que para no engañar, la gente debe conocer sobre la propuesta de reforma a la Constitución y si se llevará a cabo una controversia constitucional entre los gobiernos federal y de un estado.

Tras señalar que estados deben impuestos a la Federación, aclaró que “no se trata de decir ‘ahora me vas a pagar’, sino aclarar que no se les debe absolutamente nada, para que no vaya a suceder como en Chihuahua, que se enrollaron en la bandera de la defensa del agua y nos metieron en un conflicto”.

Reiteró que este asunto es electoral; es tratar de sacar votos. Si acusan al Presidente, piensan que con eso van a tener muchos simpatizantes del sector conservador .

Por otro lado, el mandatario pidió esperar a que el Instituto Nacional Electoral baje aún más el presupuesto para la consulta popular sobre el juicio a ex presidentes.